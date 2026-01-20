Sevgili Boğa, bugün biraz karmaşık ama bir o kadar da aydınlatıcı bir gün olacak gibi görünüyor. Maddi konulara dair kafanı meşgul eden belirsizlikler, Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda bir araya gelmesiyle birlikte çözülüyor. Bu kavuşum, gelir ve gider dengeni yeniden gözden geçirmene ve belki de yeni bir perspektif kazanmana yardımcı olacak. Bugün elde edeceğin bir bilgi, seni maddi anlamda daha güçlü bir konuma taşıyabilir. Kontrolü eline alma isteğini ise artırabilir.

Tam da bu noktada hem maddi konularda hem de kariyer hayatında güvende olma ihtiyacınla yeniliklere açık olma arzun bir çatışma yaratabilir. Neyse ki Merkür Cazimi'nin getirdiği soğukkanlılıkla, riskleri objektif bir şekilde değerlendirebileceksin. İşte bu sayede, belki de daha önce 'bu olmaz' dediğin bir fikir, bugün senin için güvenli olduğu için mantıklı hale gelebilir. Bu zihinsel esneklik ise yeni kapılar açabilir ve kariyerinde yeni kazançlar elde etmeni sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, belirsizlikleri ortadan kaldırıyor. Partnerinle değerlerini ve gelecek planlarını masaya yatabilir, beklentilerini netleştirebilirsin. Tabii eğer bekarsan, sıra dışı ama aynı zamanda sağlam duruşuyla dikkat çeken biri karşına çıkabilir. Sözlerin önem kazanacağı bu dönemde, bu etkileyici yabancı kolayca kalbini çalabilir. Dikkatli ol, aşka kapılmaya çok hazırsın; sonunda kalbin kırılacak olsa bile! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…