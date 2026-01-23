Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Güneş ile Plüton’un Kova burcundaki kavuşumu, belki de uzun süredir aklının bir köşesinde duran ama bir türlü cesaret edemediğin bir fikri hayata geçirme konusunda seni cesaretlendirebilir. Kendi işini kurma fikri ile bugün yüz yüze gelebilirsin. 'Şimdi sırası değil' dediğin ve sürekli ertelediğin bu düşüncen, bugün bir anda netleşebilir. Unutma ki güç içinde ve bunu kullanmak için gereken cesaret de sende!

Bu cesaret ise belki de hayatında uzun süredir devam eden düzeni sorgulamana neden olabilir. Güvende kalmak ve her şeyi olduğu gibi kabul etmek mi, yoksa kendi kurallarını yazmak ve belki de risk almak mı? İşte bu soru, bugün zihninde yankılanacak. Tabii risk almak korkutucu olabilir, ancak bu korkunun altında yatan büyük potansiyeli görmek de senin elinde. Hadi, dene!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bugün Güneş ile Plüton etkisiyle tutkularını saklamak neredeyse imkansız hale geliyor. Hislerini bastırmak yerine onları ortaya koymayı tercih ettiğinde, ilişkinde dengelerin nasıl değiştiğini göreceksin. Güç savaşlarına girmek yerine, derin ve anlamlı bir bağ kurmayı seçersen, karşına çok farklı ve belki de beklenmedik bir bir aşkın kapıları açılabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…