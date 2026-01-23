Sevgili Boğa, aşk hayatında bugün, Güneş ve Plüton'un yoğun etkileşimi ile tutkularını gizlemek neredeyse imkansız bir hale geliyor. İçinde bir yerlerde gizli kalmış olan bu duygular, kendilerini göstermek için adeta bir fırsat kolluyorlar. Hislerini bastırmak yerine, onları ortaya koymayı tercih ettiğinde ise ilişkindeki dengelerin nasıl bir değişim göstereceğini fark edeceksin.

Güç savaşlarına girmek yerine, derin ve anlamlı bir bağ kurmayı seçtiğinde ise karşına çok farklı ve belki de beklenmedik bir aşkın kapıları açılabilir. Bu, belki de hayatının aşkı olabilir, kim bilir? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…