Sevgili Boğa, bugün yaratıcı ruhun ve özgün düşüncelerin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. İş hayatında, özgün bir proje, çarpıcı bir sunum ya da yenilikçi bir fikirle adından söz ettirebilir, tüm dikkatleri üzerine çekebilirsin. Şubat ayına ilham dolu, enerjik bir başlangıç yapıyorsun. Şimdi risk almak senin için bir engel değil, aksine bir meydan okuma halile gelebilir.

Öte yandan Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, keyif aldığın işlerde daha verimli ve üretken olmanı sağlayabilir. İlk bakışta zorunluluk gibi görünen bir konu, bakış açını biraz değiştirdiğinde, belki de hayatının fırsatına dönüşebilir. Kendini göstermek ve yeteneklerini sergilemek için mükemmel bir gün, bu fırsatı sakın kaçırma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün kalbinin ritmini hızlandıracak ani gelişmeler söz konusu olabilir. Beklenmedik bir mesaj, tesadüfen karşılaşma ya da beklenmedik bir itiraf, kalbini hızlandırabilir. Bugünün enerjisiyle aşk, rutinlerini bozabilir ve sana sürprizlerle dolu, heyecan verici bir ilişki getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…