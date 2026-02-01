Sevgili Boğa, bugün Aslan Dolunayı'nın ardından özel hayatınla iş hayatının dengesini daha net bir şekilde görebilirsin. Ay'ın Başak burcuna geçişi, iş hayatında bir düzene ihtiyaç duyduğunu daha belirgin hale getiriyor. Belki de işteki rutinlerini, seni zorlayan bir düzeni yeniden yapılandırmak isteyebilirsin. Şubat'ın ilk günleri, çalışma koşullarında küçük ama etkili değişiklikler getirebilir. Daha az yorulduğun, daha verimli hissettiğin bir sistem kurma ihtiyacının arttığını artık biliyorsun!

Bu aralar 'her şeyi ben taşıyorum' hissi de seni rahatsız edebilir. Kendi sınırlarını daha net çizmek isteyebilirsin. Gereksiz yüklerden kurtulmak, sana daha hafif hissettirecek ve başarıların için düşündüğünden daha fazla alan açacak. Bu arada kontrolü elinde tutmak yerine paylaşmayı da bir düşün deriz!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal güven arayışın öne çıkıyor. Kalbin, sözlerden çok davranışlara odaklanıyor. Bu yüzden partnerinle birlikte kurulan küçük rutinler, aranızdaki bağı güçlendiriyor. Onun her hareketi kalbini biraz daha ısıtıyor... Tabii eğer bekarsan, yavaş ilerleyen ama sağlam bir bağ ihtimalin var. Görünen o ki bugün aşk, seni sakinleştiren bir yerden geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…