Sevgili Boğa, bugün hâlâ Aslan Dolunayı'nın devam eden etkisiyle, özel hayatınla iş düzenin arasındaki dengeyi daha keskin bir çizgiyle çizebilirsin. Ay'ın Başak burcuna geçişi, iş hayatında belirli bir düzen ve sistematik bir yapıya ihtiyaç duyduğunu daha belirgin bir şekilde hissettirebilir. Bu durum, işteki rutinlerini, belki de seni zorlayan ve üzerinde baskı oluşturan düzeni yeniden yapılandırma isteğini tetikleyebilir. Şubat'ın ilk günlerinde, çalışma koşullarında küçük ama etkili değişiklikler yapma ihtimalin de yüksek görünüyor. Daha az yorulduğun, daha verimli ve enerjik hissettiğin bir sistem kurma ihtiyacının arttığını hissetmen gayet normal.

Bir de son zamanlarda 'her şeyi ben taşıyorum' duygusuyla boğuşuyor olabilirsin. Kendi sınırlarını daha net bir şekilde çizmek ve belirlemek isteyebilirsin. Gereksiz yüklerden kurtulmak, sana daha hafif ve özgür hissettirecek, başarıların için de düşündüğünden daha fazla alan açacak. Yine de kontrolü tamamen elinde tutmak yerine, paylaşmayı ve iş birliği yapmayı düşün deriz! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…