Sevgili Boğa, bugün Ay ve Jüpiter'in kozmik dansı, seni iş hayatında daha geniş bir vizyonla düşünmeye yönlendiriyor. Sıradanlığın ötesine geçme, denemediğin yeni yöntemler keşfetme ve uzun vadeli hedefler belirleme zamanı! Özellikle finansal konularda, adeta bir dört yapraklı yonca bulmuşçasına şanslı gelişmeler seni bekliyor.

Bugün, belki bir toplantıda alacağın bir karar, belki de beklenmedik bir haber, geleceğin parlak olduğu hissini sana derinden yaşatabilir. Risk almanın heyecanı ile güvenli oynamanın huzuru arasında, resmen bir denge ustası gibi hareket ediyorsun. Küçük adımlarla sağlam ilerlemeler, senin bu dönemdeki başarının sırrı olacak.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise sıcaklık duygusu öne çıkıyor. Kalbini sonun kadar açarak bugün partnerinle daha derin bir bağ kurabilir, onunla geleceğe dair hayallerini paylaşabilirsin. Öte yandan eğer bekarsan, güven veren bir tanışma, belki de aşkın kapılarını aralayabilir. Kendini bir yabancıya bırakmaya ve kalbini aşka sonuna kadar açmaya var mısın, peki? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…