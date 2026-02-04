Sevgili Boğa, bugün kalbini fırtınalı bir enerji sarabilir... İlişkideki belirsizlikler, net olmayan durumlar ve karışık ilişki dinamikleri seni yorabilir. Bu karmaşık durumlar artık enerjini tüketebilir ve belki de bu durumun üstesinden gelmek için kolları sıvamanın vakti gelmiştir. Yani, partnerine karşı açık sözlü olmanın tam zamanı!

Tereddütlerin ve şüphelerinle ilişkini germek yerine, belki de biraz rahatlamalı ve durumu olduğu gibi kabullenmelisin şimdi. Ancak bu durumu kabullenirken dikkatli olman gerekiyor, çünkü her şey açığa çıktığında, aşkının sınavdan geçip geçemeyeceği meçhul. İşte tam da bu yüzden, bu konuşma sonrasında ayrılığa dahi hazır olman gerekiyor. Zira, her gerçek mutluluk getirmeyebilir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…