Sınıfta İp Atlamayı Öğreten Bir Öğretmen Kız ve Erkek Öğrencilerinin Tarzlarını Karşılaştırdı

Sınıfta İp Atlamayı Öğreten Bir Öğretmen Kız ve Erkek Öğrencilerinin Tarzlarını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.04.2026 - 14:35

Toplumsal cinsiyet rolleri, bireyin doğumuyla başlayan ve çevresiyle şekillenen çok katmanlı bir sürecin ürünü. Biyolojik farklılıklar motor beceriler ve ilgi alanları üzerinde bir temel oluştursa da, toplumun çocuklara yüklediği beklentiler bu temeli belirgin kalıplara dönüştürür. Kız çocuklarının daha 'titiz ve estetik', erkek çocuklarının ise 'hareketli ve pratik' olmaya teşvik edilmesi, okul sıralarındaki defter düzeninden oyun alanındaki fiziksel aktivitelere kadar her yere yansır. 

'seref_ogretmen' sınıfta ip atlamayı öğretti ve kız ve erkek öğrencilerinin arasındaki farkı paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise gülümsetti.

Küçük yaşlardan itibaren çocuklar, çevrelerinden aldıkları mesajlarla şekillenirler.

Küçük yaşlardan itibaren çocuklar, çevrelerinden aldıkları mesajlarla şekillenirler.

Kızlar genellikle kuralları takip etmeye ve hareketi 'doğru' ve 'zarif' bir şekilde yapmaya odaklanırken, erkekler işin içine daha fazla mizah, enerji ve hatta biraz da 'kaos' katmayı severler. Videodaki erkek çocukların ipi garip şekillerde sallaması veya dans etmesi, aslında bir şeyi kurallarına göre yapmaktan ziyade, o an eğlenmeye odaklandıklarını gösteriyor.

Kız çocukları genellikle daha düzenli, detaycı ve estetik odaklı olmaya teşvik edilebilirler. Bu durum, ince motor becerilerinin (yazı yazma, çizim yapma) daha erken gelişmesiyle de birleşince ortaya o renkli defterler çıkıyor. Erkek çocukları genellikle daha hareketli, sonuç odaklı ve 'fiziksel' aktivitelere yönlendirilirler. Defterin nasıl göründüğünden ziyade, o anki işleviyle (not almak veya sadece bir kağıt parçası olmasıyla) ilgilenirler.

'resadogretmen' de yaptığı defter karşılaştırması ile bu durumu ortaya net bir şekilde koymuştu.

Onu da buradan izleyebilirsiniz;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
