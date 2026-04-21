Düzce Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapsamında Yaptığı Sosyal Deney Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.04.2026 - 23:45

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizin en özel bayramlarından biri. Yurdumuzun geleceği olan çocuklara armağan edilen bu bayram her birimiz için çok değerli. Bu sene buruk geçecek olan bu bayramda yine miniklerimiz özel etkinliklerini gerçekleştirerek kutlamalar yapacak. 

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sosyal farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Yere düşürülen oyuncakları sahibine ulaştıran çocukların dürüstlüğü kalpleri ısıttı.

Hiç tereddüt etmediler!

Yerdeki oyuncağı alıp gitmeyi akıllarının ucundan bile geçirmeyen o koca yürekli minikler, tereddüt etmeden oyuncakları düşüren kişiyi uyardılar. Sosyal deneyin sonunda beklemedikleri bir hediye ile karşılaşan çocukların yaşadığı o saf mutluluk, izleyen herkesin içini ısıttı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.

