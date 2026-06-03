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Gökyüzüne Tonlarca Tuz Püskürterek Dev "Aynalar" Oluşturacaklar

Gökyüzüne Tonlarca Tuz Püskürterek Dev "Aynalar" Oluşturacaklar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 12:55
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Bilim insanları, Dünya'yı küresel ısınmanın etkilerinden korumak için farklı yöntemler deniyor. Bazı fikirler yalnızca fikir olarak kalmaya devam etse de bazı fikirler ise artık laboratuvarlarda kontrollü bir şekilde test ediliyor. İngiliz bilim insanları, gökyüzüne tuz püskürterek yükselen küresel sıcaklığı düşürmenin bir yöntemini geliştirdi.

Yeni yöntemle, bulutların güneş ışığını yansıtması amaçlanıyor.

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İngiliz bilim insanları, Dünya'yı aşırı sıcaklardan korumak için bir yöntem geliştirdi.

İngiliz bilim insanları, Dünya'yı aşırı sıcaklardan korumak için bir yöntem geliştirdi.

Independent'ın aktardığına göre, İngiliz bilim insanları ince tuzlu su sisini gökyüzüne püskürterek Dünya'nın sıcaklığını düşürmenin yolunu buldu. Gökyüzüne püskürtülen tuzlu su sayesinde, bulutlar daha parlak hale geliyor ve böylece güneş ışınlarının daha büyük bir bölümünü uzaya geri yansıtabiliyorlar. 

Manchester Üniversitesi'nde Profesör Hugh Coe liderliğindeki araştırma ekibi, deniz suyu sislerinin bulutları yeterince aydınlatarak daha fazla güneş ışığını uzaya geri yansıtıp yansıtamayacağını test etmek için üç katlı paslanmaz çelik bir bulut odası içinde deneyler yürütüyor. Tekniğin gerçek dünyada denenmesinin ise 2028'de gerçekleşmesi planlanıyor.

Profesör Coe, The Times'a verdiği demeçte , 'Fiziksel işleyişi oldukça iyi kavradık' dedi.

Bu çalışma, İngiltere'nin İleri Araştırma ve Buluş Ajansı (ARIA) tarafından İklim Soğutmayı Keşfetme programı aracılığıyla finanse edilen REFLECT projesi kapsamında yürütülüyor. Bu, ARIA'nın 57 milyon sterlin ayırdığı 22 jeomühendislik projesinden sadece biri!

Bulutlar, dev ayna görevi görecek.

Bulutlar, dev ayna görevi görecek.

Bilim insanlarına göre, rüzgarlar ve dalgalar, bulutlara tuz parçacıkları taşıyor. Taşınan tuzun miktarını artırdığımızda ise bulutların daha fazla yansıtıcı olacağı düşünülüyor. Bu sayede Dünya'ya gelen güneş ışınları, daha fazla geri yansıtılacak ve küresel ısınma tehdidi azaltılacak.

Açıklamalarına göre, açık havada yapılacak testler küçük ölçekli, zaman sınırlı ve sıkı bir şekilde denetlenecek. Deney sürecinde sadece deniz suyu kullanılacak. Onaylanması halinde, ilk denemelerde denize kısa süreli sis püskürtmeleri yapılacak ve etkiler 24 saat içinde kaybolacak.

Fakat uzmanlar, iklim değişikliğinin temel nedeni olan sera gazı emisyonlarını azaltma ihtiyacının hâlâ çok önemli olduğunu belirtiyor.

ARIA'nın program direktörü Mark Symes, The Independent'a verdiği demeçte, 'İklim krizinden çıkmanın tek sürdürülebilir yolu karbondan arındırmadır' diyor. Bu çalışma, minik bir adım olarak görülüyor ve geniş çapta uygulanması için yıllar süren çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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