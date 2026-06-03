Gökyüzüne Tonlarca Tuz Püskürterek Dev "Aynalar" Oluşturacaklar

Independent'ın aktardığına göre, İngiliz bilim insanları ince tuzlu su sisini gökyüzüne püskürterek Dünya'nın sıcaklığını düşürmenin yolunu buldu. Gökyüzüne püskürtülen tuzlu su sayesinde, bulutlar daha parlak hale geliyor ve böylece güneş ışınlarının daha büyük bir bölümünü uzaya geri yansıtabiliyorlar.

Manchester Üniversitesi'nde Profesör Hugh Coe liderliğindeki araştırma ekibi, deniz suyu sislerinin bulutları yeterince aydınlatarak daha fazla güneş ışığını uzaya geri yansıtıp yansıtamayacağını test etmek için üç katlı paslanmaz çelik bir bulut odası içinde deneyler yürütüyor. Tekniğin gerçek dünyada denenmesinin ise 2028'de gerçekleşmesi planlanıyor.

Profesör Coe, The Times'a verdiği demeçte , 'Fiziksel işleyişi oldukça iyi kavradık' dedi.

Bu çalışma, İngiltere'nin İleri Araştırma ve Buluş Ajansı (ARIA) tarafından İklim Soğutmayı Keşfetme programı aracılığıyla finanse edilen REFLECT projesi kapsamında yürütülüyor. Bu, ARIA'nın 57 milyon sterlin ayırdığı 22 jeomühendislik projesinden sadece biri!