Gökyüzüne Tonlarca Tuz Püskürterek Dev "Aynalar" Oluşturacaklar
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Bilim insanları, Dünya'yı küresel ısınmanın etkilerinden korumak için farklı yöntemler deniyor. Bazı fikirler yalnızca fikir olarak kalmaya devam etse de bazı fikirler ise artık laboratuvarlarda kontrollü bir şekilde test ediliyor. İngiliz bilim insanları, gökyüzüne tuz püskürterek yükselen küresel sıcaklığı düşürmenin bir yöntemini geliştirdi.
Yeni yöntemle, bulutların güneş ışığını yansıtması amaçlanıyor.
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İngiliz bilim insanları, Dünya'yı aşırı sıcaklardan korumak için bir yöntem geliştirdi.
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Bulutlar, dev ayna görevi görecek.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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