Bugün İndirimde Neler Var? 3 Haziran 2026 Günün Fırsatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haziran ayının ilk haftasında indirim çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor! Bugün plaj modasından kozmetiğe, yazlık serinletici içeceklerden günlük giyime ve hayatı kolaylaştıran pratik pratik araçlara kadar herkesin kapış kapış gittiği en popüler ürünler inanılmaz fiyatlarla karşımıza çıktı.
Bu içerik 03.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gigis açai orman meyveli 4lü granola paketi 1.280 TL yerine sadece 1.126,40 TL!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Protein Ocean enerji jeli 699 TL yerine büyük bir fiyat düşüşüyle sadece 499 TL!
Wefood organik tahin 637 TL yerine sepet aşamasında net %45 indirimle sadece 350.35 TL!
PAEN Work sırt çantası sepette net %40 indirimli ve laptop kılıfı hediyesiyle listede!
Penti yeni sezon plaj kategorisinde net %20 indirimle sahil şıklığını şimdiden yakalayın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayfene Refikadan İşte O Baharat 5li set bize özel HYFN150 koduyla 150 TL indirimli!
La Roche Posay akışkan yüz güneş kremi markanın tüm ürünlerindeki net %25 indirimle listede!
Pin şekersiz ve kalorisiz soğuk çay deneme paketinde geçerli sepette 2 al 1 öde başladı!
Flormar yarı saydam nemlendirici parlak ruj FLORMAR450 koduyla dev bir fırsat sunuyor!
Yaz gardıroplarının en büyük kurtarıcısı DeFacto %100 pamuklu basic tişört listede!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağır kamp yüklerini ve eşyaları taşımayı tamamen unutturacak katlanır el arabası sadece 1.529,10 TL!
PUMA Her Half Moon kadın omuz çantası 1.535,90 TL yerine sadece 1.100,69 TL!
Yaz boyunca ayağınızdan asla çıkarmak istemeyeceğiniz efsane Crocs terlik 2.747,34 TL yerine 2.340,52 TL!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın