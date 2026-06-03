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Bugün İndirimde Neler Var? 3 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 3 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 12:54
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Haziran ayının ilk haftasında indirim çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor! Bugün plaj modasından kozmetiğe, yazlık serinletici içeceklerden günlük giyime ve hayatı kolaylaştıran pratik pratik araçlara kadar herkesin kapış kapış gittiği en popüler ürünler inanılmaz fiyatlarla karşımıza çıktı.  

Bu içerik 03.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Gigis açai orman meyveli 4lü granola paketi 1.280 TL yerine sadece 1.126,40 TL!

Gigis açai orman meyveli 4lü granola paketi 1.280 TL yerine sadece 1.126,40 TL!

Yaz aylarında fit ve hafif bir kahvaltı rutini oluşturmak isteyenlerin favorisi olan açai ve antioksidan zengini bu dörtlü popüler granola seti, güne zinde başlamak isteyenlerin bu sabah kaçırmadığı harika bir indirimle sunuluyor.

Gigis Açai Orman Meyveli Granola 4lü

Protein Ocean enerji jeli 699 TL yerine büyük bir fiyat düşüşüyle sadece 499 TL!

Protein Ocean enerji jeli 699 TL yerine büyük bir fiyat düşüşüyle sadece 499 TL!

Antrenmanlarda, koşularda ve yoğun aktivitelerde performansı en üst seviyede tutmak için ihtiyaç duyulan o meşhur enerji jeli, spor çantalarından eksik olmayan popüler yapısıyla bugün sepetlerin en çok satan takviyesi oldu.

Energy Gel %30 İndirimli ''onedio'' koduyla.

Protein Ocean Energy Jel

Wefood organik tahin 637 TL yerine sepet aşamasında net %45 indirimle sadece 350.35 TL!

Wefood organik tahin 637 TL yerine sepet aşamasında net %45 indirimle sadece 350.35 TL!

Katkısız ve tamamen organik 300 gramlık cam kavanozdaki bu nefis tahin, sepet aşamasında resmen eriyen fiyatıyla kahvaltı sofralarını lezzetlendirmek ve stok yapmak isteyenlerin bu sabah kapış kapış gittiği ürün oldu.

Wefood Organik Tahin 300 gr

PAEN Work sırt çantası sepette net %40 indirimli ve laptop kılıfı hediyesiyle listede!

PAEN Work sırt çantası sepette net %40 indirimli ve laptop kılıfı hediyesiyle listede!

Geniş iç hacmi ve konforlu askılarıyla hem iş hayatında hem de günlük koşturmacada sırtınızdan düşmeyecek bu popüler çanta, bugüne özel sepet indirimi ve yanındaki laptop kılıfı hediyesiyle günün en büyük fırsatlarından biri oldu.

PAEN Work Sırt Çantası

Penti yeni sezon plaj kategorisinde net %20 indirimle sahil şıklığını şimdiden yakalayın!

Penti yeni sezon plaj kategorisinde net %20 indirimle sahil şıklığını şimdiden yakalayın!

Yeni sezon plaj koleksiyonunun en çok satan ve tık rekortmeni olan bu balenli bikini üstü, göğüs yapısını çok dik gösteren özel kesimiyle yaza girmeden plaj çantasını hazırlayanların sepetine eklediği ilk popüler parça oldu.

Penti Slainie Balen Bikini Üstü

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Hayfene Refikadan İşte O Baharat 5li set bize özel HYFN150 koduyla 150 TL indirimli!

Hayfene Refikadan İşte O Baharat 5li set bize özel HYFN150 koduyla 150 TL indirimli!

Yaz sofralarında kurulan o lezzetli mangallara ve soslara şef dokunuşu katacak bu popüler beşli baharat seti, 750 TL alt limitli alışverişlerinizde geçerli özel sepet koduyla bugün mutfak kategorisinin en çok satan fırsatı oldu.

Hayfene Refikadan İşte O Baharat 5li Set

La Roche Posay akışkan yüz güneş kremi markanın tüm ürünlerindeki net %25 indirimle listede!

La Roche Posay akışkan yüz güneş kremi markanın tüm ürünlerindeki net %25 indirimle listede!

Tüm cilt tiplerine uyum sağlayan, ciltte asla beyazlık bırakmayan ve görünmez yüksek koruma sunan bu 50 ml'lik meşhur fluid güneş kremi, yaza girmeden cilt sağlığını korumak ve stok yapmak isteyenlerin kapıştığı popüler ürünlerin başında geliyor.

La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Invisible Fluid Güneş Kremi

Pin şekersiz ve kalorisiz soğuk çay deneme paketinde geçerli sepette 2 al 1 öde başladı!

Pin şekersiz ve kalorisiz soğuk çay deneme paketinde geçerli sepette 2 al 1 öde başladı!

Hibiskus, cool lime ve şeftali aromalı 1 litrelik 6 adet şişeden oluşan bu ferahlatıcı deneme paketi, çifte sepet avantajıyla sıcak yaz günlerinde buzdolabını buz gibi içeceklerle doldurmak isteyenlerin en çok satın aldığı seçenek oldu.

Pin Soğuk Çay Çeşitleri Deneme Paketi 6lı

Flormar yarı saydam nemlendirici parlak ruj FLORMAR450 koduyla dev bir fırsat sunuyor!

Flormar yarı saydam nemlendirici parlak ruj FLORMAR450 koduyla dev bir fırsat sunuyor!

Dudaklara harika bir ıslak bitiş sağlarken derinlemesine nemlendiren Gaia tonundaki bu popüler stick ruj ve seçili diğer ürünler, 1200 TL ve üzerine uygulayacağınız sepet kodu sayesinde tam 450 TL indirim avantajıyla geliyor.

Flormar Sheer Up Yarı Saydam Parlak Ruj 013 Gaia

Yaz gardıroplarının en büyük kurtarıcısı DeFacto %100 pamuklu basic tişört listede!

Yaz gardıroplarının en büyük kurtarıcısı DeFacto %100 pamuklu basic tişört listede!

New regular fit rahat kesimi ve tamamen doğal pamuklu dokusuyla sıcak günlerde cildin nefes almasını sağlayan bu zamansız model, hem şortların hem jeanlerin üzerine çabasız bir tarz katmak isteyenlerin bu sabah elden ele gezdirdiği parça oldu.

%70'e Varan İndirimle Yaz Gardırobunu Yenile

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Ağır kamp yüklerini ve eşyaları taşımayı tamamen unutturacak katlanır el arabası sadece 1.529,10 TL!

Ağır kamp yüklerini ve eşyaları taşımayı tamamen unutturacak katlanır el arabası sadece 1.529,10 TL!

120 kg taşıma kapasitesi, 80 litrelik geniş iç hacmi ve 360 derece dönebilen tekerlekleriyle öne çıkan bu inanılmaz pratik katlanır el arabası, hafta sonu piknikleri ve sahil kampları için outdoor tutkunlarının pusuya yattığı harika bir fiyata düştü.

Kiwi Katlanır El Arabası 120 kg Kapasite

PUMA Her Half Moon kadın omuz çantası 1.535,90 TL yerine sadece 1.100,69 TL!

PUMA Her Half Moon kadın omuz çantası 1.535,90 TL yerine sadece 1.100,69 TL!

Son dönemin en popüler çanta trendi olan yarım ay kesimini spor şıklıkla buluşturan bu siyah kadın omuz çantası, gardırobuna zamansız bir imza parça eklemek isteyenler için net yüzde 28 tasarruf fırsatıyla günün en çok satan aksesuarı oldu.

PUMA Her Half Moon Bag Kadın Omuz Çantası

Yaz boyunca ayağınızdan asla çıkarmak istemeyeceğiniz efsane Crocs terlik 2.747,34 TL yerine 2.340,52 TL!

Yaz boyunca ayağınızdan asla çıkarmak istemeyeceğiniz efsane Crocs terlik 2.747,34 TL yerine 2.340,52 TL!

İkonik hafifliği, suya dayanıklı yapısı ve gün boyu konfor sunan özel tabanıyla bilinen bu unisex yetişkin terliği, uzun zamandır gördüğü en uygun fiyat etiketiyle bu sabah yazlıkçıların sepetine ilk eklediği en popüler temel ürün oldu.

Crocs Crocband Terlik Unisex Yetişkin

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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