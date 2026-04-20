Y Kuşağı Toplanın: Bir Dönemin Popüler Oyuncaklarıyla 90'lı Yıllara Gidiyoruz!

1. Mantar Tabancası

Videonun başında görülen o küçük siyah tabanca, içine turuncu plastik şeritler (mantarlar) yerleştirilerek patlatılırdı. Çıkan o barut kokusu 90'lar çocukluğunun imza kokusudur.

2. Atari Kasetleri ve El Atarileri

O meşhur '64 in 1' veya '9999 in 1' kasetler... Çalışmadığında içine üflemek en etkili 'teknik servis' yöntemiydi. Videoda ayrıca 'Brick Game' denilen, içinde Tetris ve Yılan oyunu olan el atarilerini de görüyoruz.

3. Lazerli ve Figürlü Işıklar

Uçları değiştirilebilen lazerler; duvara kalp, yıldız veya farklı figürler yansıtırdı. Okul servislerinde veya sınıflarda en büyük eğlencelerden biriydi.

4. Tasolar ve Kartlar

Videonun ortasında gördüğün o yuvarlak, resimli kartonlar (Tasolar), çocukların saatlerce dizlerinin üzerinde sürünerek 'ütmek' için yarıştığı bir dönemin para birimi gibiydi.

5. Pipo Topu

Sarı plastik bir pipo ve onun üzerinde hava akımıyla dengede tutulmaya çalışılan hafif bir köpük top. Basit ama son derece sürükleyici bir beceri oyunuydu.

6. Hareketli / Işıklı Aksesuarlar

O küçük, içindeki resimlerin hareket ettiği dürbün benzeri oyuncaklar veya içinden küçük figürlerin fırladığı mekanizmalar, o dönemin 'yüksek teknolojisi' sayılırdı.