Y Kuşağı Toplanın: Bir Dönemin Popüler Oyuncaklarıyla 90'lı Yıllara Gidiyoruz!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.04.2026 - 11:04 Son Güncelleme: 20.04.2026 - 11:09

Bu neslin çocukları için bu oyuncaklar, dijital dünyanın henüz her yeri sarmadığı, sokak oyunlarının ve mahalle kültürünün zirve yaptığı bir dönemi temsil ediyor. O zamanlar bu plastik ve ucuz oyuncaklar, hayal gücüyle birleşince dünyanın en değerli eşyalarına dönüşürdü.

80'lerin sonu ve 90'lı yılların başında popüler olan oyuncakların paylaşıldığı video sosyal medyada viral oldu. Video Y kuşağını kendi çocukluğuna götürdü.

Z kuşağı için o dönemin oyuncaklarını kısaca tanıtalım;

1. Mantar Tabancası

Videonun başında görülen o küçük siyah tabanca, içine turuncu plastik şeritler (mantarlar) yerleştirilerek patlatılırdı. Çıkan o barut kokusu 90'lar çocukluğunun imza kokusudur.

2. Atari Kasetleri ve El Atarileri

O meşhur '64 in 1' veya '9999 in 1' kasetler... Çalışmadığında içine üflemek en etkili 'teknik servis' yöntemiydi. Videoda ayrıca 'Brick Game' denilen, içinde Tetris ve Yılan oyunu olan el atarilerini de görüyoruz.

3. Lazerli ve Figürlü Işıklar

Uçları değiştirilebilen lazerler; duvara kalp, yıldız veya farklı figürler yansıtırdı. Okul servislerinde veya sınıflarda en büyük eğlencelerden biriydi.

4. Tasolar ve Kartlar

Videonun ortasında gördüğün o yuvarlak, resimli kartonlar (Tasolar), çocukların saatlerce dizlerinin üzerinde sürünerek 'ütmek' için yarıştığı bir dönemin para birimi gibiydi.

5. Pipo Topu

Sarı plastik bir pipo ve onun üzerinde hava akımıyla dengede tutulmaya çalışılan hafif bir köpük top. Basit ama son derece sürükleyici bir beceri oyunuydu.

6. Hareketli / Işıklı Aksesuarlar

O küçük, içindeki resimlerin hareket ettiği dürbün benzeri oyuncaklar veya içinden küçük figürlerin fırladığı mekanizmalar, o dönemin 'yüksek teknolojisi' sayılırdı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
