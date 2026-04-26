15 Yıl Önce Bir Lisede Çekilen Eğlenceli Görüntüler Herkesi Kendi Lise Yıllarına Götürdü

Lise eğlencesinin kendine has bir hafifliği var. Sorumluluk yok, fatura yok, yarın kaygısı çok az. Okul koridorlarındaki o gülüşler, teneffüslerdeki o koşuşturmalar ve dersin tam ortasında patlayan o kahkahalar yetişkinlikte bir daha o saflıkla yaşanamıyor.

O dönemlerde Türkiye'sinde lise akıllı telefonsuz, sosyal medyasız ve her anın kaydedilmediği bir dünyaydı. Gençler sosyal medyayla henüz yeni yeni tanışıyordu ve herkes akıllı telefonlara sahip değildi. Sosyal medya hayatımıza yön vermeye henüz başlamamıştı. O görüntüler bu yüzden çok daha değerli; o anlar yaşandığı için çekilmiş, paylaşılmak için değil. Bu samimiyet bugünden bakınca çok daha sıcak hissettiriyor.