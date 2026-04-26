article/comments
article/share
Haberler
Video
Her 10 Yıl Farklı Bir Dünya: 1950'den Günümüze Genç Kız Odalarının Değişimi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2026 - 09:04

İçerik Devam Ediyor

Genç odaları özellikle bir dönem her gencin kendini yansıtma biçimiydi. Odası aslında onun 'dış dünyaya kapalı, iç dünyasına açık' olan en özel kalesi gibiydi. Bu yüzden yaşanılan dönemin etkisi de en net biçimde genç odalarında görülüyor. Bir odaya bakarak o dönemi okuyabilirsiniz. Duvardaki poster, masadaki nesne, yatağın üzerindeki kitap ve penceredeki perde... Bunların hepsi o dönemin değerlerini, hayallerini ve sınırlarını ele veriyor. 

1950'den günümüze genç kız odalarının değişimi paylaşıldı. Eski yıllar pek çok kişiyi kendine hayran bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bu odalar bize o dönemle ilgili ne anlatıyor?

  • 1950'ler: Rock'n Roll ve Masumiyet. Gençlik kültürünün doğuşu; Elvis posterleri, kabarık etekler ve plakların gelişiyle ilk özgürlük alanı.

  • 1960'lar: Renk ve Devrim. Geometrik desenler ve 'beehive' saçlar; geleneksel olandan kopuş ve canlı bir başkaldırı estetiği.

  • 1970'ler: Bohem ve Disko. Toprak tonları, makrome süsler ve disko topları; huzur arayışı ile eğlencenin birleştiği özgür ruh.

  • 1980'ler: Neon ve Enerji. Dev kasetçalarlar, kabarık saçlar ve abartılı renkler; teknolojinin odaya girdiği, dışa dönük ve gürültülü bir çağ.

  • 1990'lar: Alternatif ve Salaş. Şişme koltuklar ve CD'ler; 80'lerin şatafatına tepki olarak doğan daha rahat, dağınık ve özgün bir kimlik.

  • 2000'ler: Pop ve Dijital. Pembe estetik, ilk dizüstü bilgisayarlar ve kapaklı telefonlar; internetin odayı ele geçirmeye başladığı milenyum ruhu.

  • 2010'lar: Minimalizm ve Instagram. Beyaz mobilyalar ve peri ışıkları; odanın artık bir 'fotoğraf stüdyosu' gibi şık ve düzenli kurgulanması.

  • 2020'ler: Gamer ve Global. LED ışıklar, K-Pop ve ileri teknoloji; odanın dış dünyaya açılan bir dijital üs ve içerik üretim merkezine dönüşmesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın