23 Nisan 1949’da Ankara'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarında Çekilmiş Görüntüler

Dünyada pek çok ülkenin milli bayramı var. Ama çocuklara armağan edilmiş bir milli bayram yalnızca bir ülkede var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, meclisin kurulduğu 23 Nisan gününü ulusun geleceği olarak gördüğü çocuklara armağan etti. Biz de bu özel günü her yıl coşkuyla kutluyoruz.

1949 yılında Ankara'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ait görüntüler paylaşıldı. O görüntüler izleyenleri hem duygulandırdı hem de bu özel günde geçmişe bir yolculuğa çıkarttı.

Kaynak