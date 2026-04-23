23 Nisan 1949’da Ankara'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarında Çekilmiş Görüntüler

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.04.2026 - 13:32

Dünyada pek çok ülkenin milli bayramı var. Ama çocuklara armağan edilmiş bir milli bayram yalnızca bir ülkede var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, meclisin kurulduğu 23 Nisan gününü ulusun geleceği olarak gördüğü çocuklara armağan etti. Biz de bu özel günü her yıl coşkuyla kutluyoruz.

1949 yılında Ankara'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ait görüntüler paylaşıldı. O görüntüler izleyenleri hem duygulandırdı hem de bu özel günde geçmişe bir yolculuğa çıkarttı. 

Kaynak

Kaynak: https://x.com/kronikkdokuman/status/1...
"Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz."

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. Bu tarih yalnızca bir parlamentonun kuruluşu değil, işgal altındaki bir milletin kendi kaderini eline aldığı günün simgesi. Atatürk 1929'da bu bayramı dünya çocuklarına armağan etti. Egemenlik yalnızca mevcut neslin değil, henüz doğmamış nesillerin de hakkı. Bu jest Türkiye'yi dünyada eşi olmayan bir örnek haline getirdi.

1949'un çocukları bugün 80'li yaşlarında. O görüntülerdeki yüzler, o dönemin kıyafetleri ve Ankara'nın henüz gelişmekte olan sokakları hem nostaljik hem de tarihi bir belge niteliği taşıyor. Onlarca yıl öncesinin sevinci bugün ekrandan hissediliyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
