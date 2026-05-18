İki Uçak Havada Çarpışıp İnfilak Etti: Pilotlar Kaza Öncesi Uçaktan Atladı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.05.2026 - 09:37

ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Üssü'nde gerçekleştirilen bir hava gösterisi sırasında ABD Donanması'na ait iki F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı çarpıştı.

ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen hava gösterisi sırasında korku dolu anlar yaşandı.

Yerel kaynaklara göre Mountain Home Hava Üssü'nde gerçekleştirilen 'Gunfighters Hava Gösterisi' sırasında ABD Donanması'na ait iki F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı çarpıştı. Paniğin yaşandığı kazada uçaklarda bulunan 4 pilotun da fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu bildirildi. Uçakların düşük hızda seyrederken birbirine çarptığı ve ardından yere düşerek infilak ettiği anlar kameralara yansıdı.

Üste bulunan bir yetkili, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun süreç ilerledikçe ortaya çıkacak bilgiler doğrultusunda bilgilendirileceği kaydedildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
