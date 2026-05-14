İzmir'de Hortum Oluştu: Cep Telefonu Kamerasıyla Çekildi

Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı İzmir'de yağmur etkili oldu. Bugün, öğle saatlerinde ise Seyrek Mahallesi mevkisinde hortum oluştu. Menemen Ovası'ndan net şekilde görülen hortum, çevrede tedirginliğe neden oldu. Genellikle deniz üzerinde görmeye alışık olunan hortumun bu kez karada, yerleşim yerlerine yakın bir noktada etkili olması çevredeki vatandaşları harekete geçirdi.

Birçok kişi, cep telefonlarına sarılarak o anları saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hortumun toz ve dumanı gökyüzüne savurarak ilerlediği net bir şekilde görüldü.