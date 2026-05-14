Sarı Kodlu Uyarı Verilmişti: Hafta Sonu Çamur Yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere toplam 39 il için sarı kodlu uyarı yayımlamıştı. Meteoroloji; ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ancak hafta sonuna girerken tabloya bir de Senegal’den kopup gelen toz bulutları eklendi. Hava Forum tarafından yapılan son paylaşımlarda, Senegal kaynaklı bu toz taşınımının Türkiye atmosferine giriş yaptığı ve yağışlarla birlikte yere ineceği belirtildi.