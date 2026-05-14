Sarı Kodlu Uyarı Verilmişti: Hafta Sonu Çamur Yağacak!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.05.2026 - 16:40

Türkiye, son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından üst üste yapılan 'sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarılarının etkisi altında. Uyarılara bir de çöl tozu eklendi. Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normalleri altına düşeceği belirtilirken  Afrika üzerinden gelen bu  toz kütlesi, sağanak yağışlarla birleşerek pek çok şehirde 'çamur yağmuru' olarak kendini gösterecek.

39 kente verilen 'sarı kodlu' uyarının ardından bir de 'çamur yağışı' eklendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere toplam 39 il için sarı kodlu uyarı yayımlamıştı. Meteoroloji; ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ancak hafta sonuna girerken tabloya bir de Senegal’den kopup gelen toz bulutları eklendi. Hava Forum tarafından yapılan son paylaşımlarda, Senegal kaynaklı bu toz taşınımının Türkiye atmosferine giriş yaptığı ve yağışlarla birlikte yere ineceği belirtildi.

Araç ve pencerelerde çamur oluşabilir.

Yetkililer ve uzmanlar, çamur yağmuru riski geçene kadar araç sahiplerinin otomobillerini açık alanlarda bırakmamasını, mümkünse kapalı otoparkları tercih etmesini öneriyor. Yağış sonrası araç yüzeyinde biriken çamur tabakasının kuruyup boyaya zarar vermemesi için temizlik işleminin ihmal edilmemesi gerekiyor. Öte yandan, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi de sürdüğü için, dışarıdaki saksı, tabela gibi uçabilecek nesnelere karşı da önlem alınması hayati önem taşıyor.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
