Bir Avukat 1 Mayıs'ta Çalışanlara Pek Çoğunun Bilmediği Yasal Haklarını Hatırlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.05.2026 - 17:11

1 Mayıs yalnızca bir tatil günü değil. Arkasında fabrika yangınları, grevler, hayatını kaybeden işçiler ve nesiller boyu süren bir mücadele var. O mücadelenin kazandığı haklar bugün yasalarda yazıyor. Fakat pek çok işçi tüm haklarının farkında değil. 

Av. Halime Otlu Ziyaretli1 Mayıs'ta çalışanların tam olarak bilmediği yasal haklarını hatırlattı. Pek çok işçi bu haklarını bilse de haklarını alamadıklarını belirtti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXyTaiMq8WM/
Peki işvereniniz bu hakkınızı ödemiyorsa ne yapabilirsiniz?

1 Mayıs gibi resmi tatillerde çalışıp karşılığını alamamak, maalesef sık karşılaşılan ama yasal olarak çözümü olan bir durum. İş Kanunu’na göre bu günlerde yapılan çalışmaların ücreti %100 zamlı (yani videoda belirtildiği gibi toplamda 2 günlük yevmiye şeklinde) ödenmek zorundadır.

Eğer bu hak gasp ediliyorsa, izlenebilecek yasal ve idari yollar şunlardır:

1. ALO 170’e İhbar ve Şikayet

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olan ALO 170 hattını arayarak durumu bildirebilirsiniz. Bu hat üzerinden yapılan başvurular incelenir ve müfettişler tarafından iş yerine denetim yapılabilir. İsimsiz (gizli) ihbar seçeneği de mevcuttur.

2. İhtarname Göndermek

Noter aracılığıyla işverene bir ihtarname çekerek, ödenmeyen resmi tatil ücretlerinin belirli bir süre içinde (örneğin 3 iş günü) ödenmesini talep edebilirsiniz. Bu, olası bir dava sürecinde elinizdeki en güçlü delillerden biri olacaktır.

3. Arabuluculuk Süreci

İş hukukunda dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunludur. Ücret alacakları için adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına başvurulabilir. Bu süreçte işverenle bir uzlaşma zemini aranır.

4. İş Mahkemesinde Dava Açmak

Arabuluculuk aşamasında sonuç alınamazsa, iş mahkemesinde “İşçilik Alacakları” davası açılabilir. Bu davada 1 Mayıs ve diğer resmi tatillerde çalıştığınızı tanıklar, iş yeri kayıtları veya giriş-çıkış belgeleriyle ispatlamanız durumunda, mahkeme bu ücretlerin faiziyle ödenmesine karar verir.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
