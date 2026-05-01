Bir Avukat 1 Mayıs'ta Çalışanlara Pek Çoğunun Bilmediği Yasal Haklarını Hatırlattı

1 Mayıs gibi resmi tatillerde çalışıp karşılığını alamamak, maalesef sık karşılaşılan ama yasal olarak çözümü olan bir durum. İş Kanunu’na göre bu günlerde yapılan çalışmaların ücreti %100 zamlı (yani videoda belirtildiği gibi toplamda 2 günlük yevmiye şeklinde) ödenmek zorundadır.

Eğer bu hak gasp ediliyorsa, izlenebilecek yasal ve idari yollar şunlardır:

1. ALO 170’e İhbar ve Şikayet

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olan ALO 170 hattını arayarak durumu bildirebilirsiniz. Bu hat üzerinden yapılan başvurular incelenir ve müfettişler tarafından iş yerine denetim yapılabilir. İsimsiz (gizli) ihbar seçeneği de mevcuttur.

2. İhtarname Göndermek

Noter aracılığıyla işverene bir ihtarname çekerek, ödenmeyen resmi tatil ücretlerinin belirli bir süre içinde (örneğin 3 iş günü) ödenmesini talep edebilirsiniz. Bu, olası bir dava sürecinde elinizdeki en güçlü delillerden biri olacaktır.

3. Arabuluculuk Süreci

İş hukukunda dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunludur. Ücret alacakları için adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına başvurulabilir. Bu süreçte işverenle bir uzlaşma zemini aranır.

4. İş Mahkemesinde Dava Açmak

Arabuluculuk aşamasında sonuç alınamazsa, iş mahkemesinde “İşçilik Alacakları” davası açılabilir. Bu davada 1 Mayıs ve diğer resmi tatillerde çalıştığınızı tanıklar, iş yeri kayıtları veya giriş-çıkış belgeleriyle ispatlamanız durumunda, mahkeme bu ücretlerin faiziyle ödenmesine karar verir.