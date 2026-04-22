Seni Kandırmak Kolay mı?

Seni Kandırmak Kolay mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.04.2026 - 16:01

Bazen birine hemen inanırız, bazen de en ufak detayı bile sorgularız. Peki sen hangisisin? İnsanları okumakta usta mısın yoksa tatlı bir saflığın mı var? Bu test, ne kadar kolay kandırılabileceğini ortaya çıkarıyor!

Hazırsan başla!

Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Biri sana çok iyi bir yatırım fırsatı anlattı…

4. Tanımadığın biri sana aşırı samimi davranıyor…

5. İnternette bir haber gördün…

Reklam

6. Bir arkadaşın sana yalan söylediğini fark ettin…

7. Sana iltifat eden biri…

8. Reklamlarda gördüğün ürünler…

9. Yeni tanıştığın biri sana sır verirse…

10. İnsanların seni nasıl gördüğünü düşünüyorsun?

Reklam

İnsan dedektifisin!

Senin radarların sürekli açık. İnsanların söylediklerinden çok söylemediklerine odaklanıyorsun. Bu da seni manipülasyona karşı oldukça dirençli yapıyor. Kolay kolay kimse seni “hikayelerle” etkileyemez. Ancak bu durum bazen seni gereğinden fazla şüpheci de yapabilir. Herkese mesafeli yaklaşmak, gerçekten iyi niyetli insanları da kaçırmana sebep olabilir. Güvenmekte zorlanman, ilişkilerini yüzeysel tutmana yol açabilir. Dengen zaten güçlü ama biraz daha “kontrollü güven” geliştirmek seni hem daha mutlu hem daha dengeli yapacaktır. Herkes kötü niyetli değil, ama sen bunu zaten test ederek öğrenmeyi seviyorsun.

Hem safsın hem de şüpheci!

Sen ne hemen inananlardansın ne de herkese şüpheyle yaklaşanlardan. İçgüdülerin oldukça güçlü ve çoğu zaman seni doğru yönlendiriyor. İnsanları okuma konusunda ortalamanın üstündesin. Bazen duyguların ağır basabilir ve bu seni küçük hatalara açık hale getirebilir. Ama genelde bu hatalardan hızlı ders çıkarıyorsun. Bu da seni gelişime açık biri yapıyor. Senin en büyük avantajın denge. Ne fazla kapalı ne fazla açık birisin. Bu sayede hem ilişkilerde hem hayatta sağlam adımlar atıyorsun.

İyi niyetlisin ama dikkat etmelisin!

Senin kalbin çok temiz ve bu aslında en güzel özelliklerinden biri. İnsanlara güvenmekte zorlanmıyorsun ve bu seni sevilen biri yapıyor. Ancak bu durum seni zaman zaman kandırılmaya açık hale getirebilir. İnsanların iyi niyetli olmasını bekliyorsun ama herkes senin gibi değil. Bu yüzden bazen hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Özellikle hızlı kararlar verirken biraz daha dikkatli olman gerekiyor. İyi niyetini kaybetmeden sınır koymayı öğrenirsen, hem kendini koruyabilir hem de bu güzel özelliğini kaybetmemiş olursun.

Sen çok kolay kandırılırsın!

Sen olaylara genelde kalbinle yaklaşıyorsun. İnsanların söylediklerine inanmak senin için doğal bir refleks. Bu da seni oldukça samimi ve sevilesi biri yapıyor. Ama açık konuşmak gerekirse, bu durum seni manipülasyona oldukça açık hale getiriyor. Özellikle baskı altında hızlı karar verdiğinde ya da duygusal anlarında kolayca yönlendirilebilirsin. Bu bir “kötü özellik” değil ama geliştirmen gereken bir alan. Biraz daha sorgulamak, biraz daha beklemek ve “neden?” sorusunu sormak seni çok daha güçlü birine dönüştürecektir.

Reklam
Reklam
