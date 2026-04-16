article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
En Zor Güvenen Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Tuğba Karakoç
16.04.2026 - 11:42

Güvenmek herkes için kolay değil. Kimimiz ilk tanışmada kalbini açarken, kimimiz yıllar geçse bile temkinli kalır. Astrolojiye göre burçların güvenme biçimi, ilişkilerdeki en belirleyici özelliklerden biri! Bu testte tek yapman gereken burcunu seçmek. Sonrasında ise en zor güvenen burçlar sıralamasındaki yerini ve bunun arkasındaki psikolojik nedenleri öğreneceksin. 

Bakalım sen listenin zirvesinde misin, yoksa kolay güvenenlerden mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcun hangisi?

1. sıradasın!

Senin için güvenmek basit bir duygu değil, ciddi bir süreç. İnsanları hemen hayatına almazsın, hatta çoğu zaman test edersin. Bu yüzden dışarıdan bakıldığında mesafeli ve zor biri gibi görünebilirsin. Aslında bu durum senin derinliğinden geliyor. Yüzeysel bağlar seni tatmin etmez, bu yüzden birine gerçekten güvenmen zaman alır. Ama bir kez güvendiğinde de sonuna kadar sadık olursun. Senin güven problemin değil, standartların yüksek. Herkes o eşiği geçemez.

2. sıradasın!

Sen mantıkla hareket eden birisin ve bu yüzden güvenmek senin için risk demek. İnsanlara hemen açılmazsın çünkü kontrolü kaybetmek istemezsin. Hayatında her şey planlı ilerlerken duygusal olarak savunmasız kalmak seni rahatsız eder. Bu yüzden güvenmeden önce uzun uzun gözlemlersin. Ama biri o güveni kazandığında hayatında çok sağlam bir yer edinir. Sen az kişiye güvenirsin ama doğru kişilere.

3. sıradasın!

Senin güven mekanizman tamamen analiz üzerine kurulu. İnsanların davranışlarını, sözlerini ve tutarlılıklarını sürekli değerlendirirsin. Bu yüzden biriyle yakınlaşman zaman alır. Küçük detaylar bile senin için önemli ve bu detaylar güvenini doğrudan etkiler. Ama aslında sen sadece hayal kırıklığı yaşamamak için temkinlisin. Güvendiğinde ise çok destekleyici ve sadık birine dönüşüyorsun.

4. sıradasın

Sen özgürlüğüne düşkünsün ve bu yüzden insanlara hemen bağlanmazsın. Güvenmek senin için biraz bağımlılık gibi hissettirebilir. Duygularını çok açık yaşamadığın için insanlar seni çözmekte zorlanır. Bu da seni “soğuk” gibi gösterebilir. Ama aslında sen seçici birisin. Herkesle derin bağ kurmazsın ama kurduğunda çok farklı bir tarafın ortaya çıkar.

5. sıradasın

Senin güvenmen zaman alır ama bu kötü bir şey değil. Sen istikrar ararsın ve bu yüzden acele etmezsin. Birine güvenmeden önce onun hayatında gerçekten kalıcı olup olmayacağını görmek istersin. Bu da seni temkinli yapar. Ama bir kez güvendiğinde o bağ kolay kolay kopmaz. Sen sadakatin tanımısın.

6. sıradasın

Sen duygusal birisin ama bu seni kolay güvenen yapmaz. Aksine, geçmişte yaşadıkların seni daha korumacı hale getirmiş olabilir. İnsanlara karşı sıcak görünsen de aslında iç dünyana herkesi almazsın. Önce kendini güvende hissetmen gerekir. Güvendiğinde ise çok derin ve güçlü bağlar kurarsın. Senin sevgini kazanmak kolay değil ama çok değerlidir.

7. sıradasın

Sen insanlarla iyi geçinmeyi seversin ama bu hemen güvendiğin anlamına gelmez. Daha çok ortamı korumaya odaklanırsın. İnsanları kırmamak için bazen gerçek duygularını saklayabilirsin. Bu da seni biraz mesafeli yapar. Ama içten içe sen de güvenmek istersin. Doğru kişiyi bulduğunda hızla açılırsın.

8. sıradasın

Sen aslında kolay güvenen birisin ama kırıldığında geri dönüşün zor olur. Gururun bu konuda çok belirleyici. İnsanlara karşı açık ve samimisin ama hayal kırıklığı yaşadığında duvar örersin. Bu yüzden senin güvenin iki aşamalıdır: kolay verilir ama kaybedilirse geri gelmez.

9. sıradasın

Sen insanlarla kolay iletişim kurarsın ve bu yüzden çabuk güveniyor gibi görünürsün. Ama aslında bu güven çok stabil değildir. Duyguların ve düşüncelerin hızlı değişebilir. Bu yüzden senin güvenin biraz dalgalıdır. Bazen çok yakın, bazen çok uzak olabilirsin.

10. sıradasın

Sen içinden geldiği gibi davranırsın ve bu yüzden çoğu zaman insanlara hızlı güvenirsin. Risk almak seni korkutmaz. Bu da seni zaman zaman hayal kırıklığına açık hale getirir. Ama senin doğan böyle: hızlı yaşar, hızlı bağ kurarsın.

11. sıradasın

Sen özgür ruhlusun ve insanlara karşı önyargılı değilsin. Bu yüzden kolay güvenirsin. Hayata pozitif baktığın için insanların iyi niyetli olduğunu varsayarsın. Bu bazen seni kırsa da sen yine de güvenmekten vazgeçmezsin.

12. sıradasın

Sen en kolay güvenen burçlardan birisin. İnsanların iyi tarafını görmeye meyillisin. Empatin çok yüksek olduğu için karşındakini anlamaya çalışırsın ve bu da hızlı bağ kurmana neden olur. Ama bu durum seni hassas yapabilir. Yine de senin dünyanda güvenmek vazgeçilmez bir şey.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın