Kişilik Testi: Bu Testi Çözenlerin Çoğu Sonucunu Kabullenemiyor!

Sen aslında her şeyin farkındasın ama bunu kabul etmek yerine konfor alanında kalmayı tercih ediyorsun. İçinde bir yerde neyin yanlış gittiğini biliyorsun fakat yüzleşmek, değiştirmekten daha zor geliyor. Bu yüzden çoğu zaman kendini oyalıyor, düşünmemeye çalışıyorsun. Bu sonuç insanların en çok reddettiği sonuçlardan biri çünkü kimse kaçtığını kabul etmek istemez. Ama gerçek şu ki, senin gücün yüzleştiğin anda başlıyor. Kaçtığın şey aslında seni büyütecek olan şey.