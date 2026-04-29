Sonunda Geldiiii! Bu Bahar Trend Olacak Kombinler

etiket Sonunda Geldiiii! Bu Bahar Trend Olacak Kombinler

Nida Ataman
Nida Ataman
29.04.2026 - 12:31

Baharı hepimiz dört gözle beklerken aynı zamanda yapacağı kombinleri planlayanlar burada mı? Bu bahar trend olacak birbirinden güzel kombinleri seni için hazırladık. Hem özlediğin havalara kavuşacak hem de tarzınla güneş gibi parlatacak önerilere birlikte göz atalım!

Denim geri döndü ama bu sefer daha havalı!

Denim geri döndü ama bu sefer daha havalı!

Kot ceketler, yüksek bel jean’ler ve hatta denim elbiseler bu bahar oldukça popüler. Ama bu sefer klasik kombinlerin biraz dışına çıkıyoruz. Mesela kot üst + kot alt kombinleri yeniden yükselişte. Şimdiden denim kombinini hazırlayanlar bu bahar trendlerde!

Kat kat ama boğulmadan: Layering sanatı!

Kat kat ama boğulmadan: Layering sanatı!

Hava bir sıcak bir soğukken en zor şey ne giyeceğine karar verememektir. İşte burada katmanlı giyinmek hayat kurtarıyor. İnce bir tişört üstüne gömlek, onun üstüne hafif bir ceket gibi kombinler hem pratik hem de bu bahar oldukça stil sahibi demek. Buradaki püf nokta ince kumaşlar tercih etmek ve renk uyumunu bozmamak. Hem fonksiyonel hem de cool görünmek mümkün!

Oversize rahatlığı bu bahar da oldukça popüler.

Oversize rahatlığı bu bahar da oldukça popüler.

Oversize sweatshirt rahatlığını başka hiçbir kombinde bulmak bazen mümkün olmuyor. Bu bahar oversize tarza en çok yakışan aksesuar ise şapka! Bu ikili şimididen birçok kişinin favorisi oldu bile. Ani hava değişimlerinin kurtarıcısı olan bu kombin baharda favoriniz olabilir.

Bahar demek renk demek!

Bahar demek renk demek!

Bahar kombinlerinde renkli parçalar her zaman başroldür. Seçtiğin renkleri pastel tonlarında ve birbirine yakın yoğunluklarda seçersen bu bahar trend sensin! Özellikle açık mavi, limon sarısı, lila ve soft yeşil tonları oldukça popüler olacak.

Basic parçalar her baharın yıldızı!

Basic parçalar her baharın yıldızı!

Beyaz tişört, düz kesim pantolon ve sade sneaker… İşte her yıl favori olan o efsane üçlü! Ne giyeceğini bilemediğin anlarda imdadına yetişir, seni asla yarı yolda bırakmaz. Acil çıkmam lazım dediğin günlerin gizli kahramanı diyebiliriz. Az uğraş, maksimum stil!

Puantiye geri döndü, hem de çok daha cool!

Puantiye geri döndü, hem de çok daha cool!

Puantiye desenler bu bahar yine sahnede ama bu sefer daha modern yorumlarla. Özellikle siyah-beyaz klasik puantiyeler elbiselerde ve eteklerde çok sık karşımıza çıkıyor. Tek başına bile kombin yıldızı olabilen puantiiye, sade parçalarla birleştiğinde seni hiç yormadan istediğin şıklığı elde etmeni sağlıyor. Uğraşmadan şık olmak isteyenler puantiyeye şans vermeli!

Babetler bu sene de popülerliğini koruyor!

Babetler bu sene de popülerliğini koruyor!

Babetler bu sene de popülerliğini koruyor ama bu kez daha hareketli versiyonlarıyla öne çıkıyor. Üzerinde aksesuar detayları olan, tokalı, taşlı ya da desenli modeller klasik babetlere göre çok daha etkili kombinler oluşturuyor. Hem rahatlıktan vazgeçmeyip hem de biraz daha stil katmak isteyenler için harika bir seçenek!

Nida Ataman
Nida Ataman
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
