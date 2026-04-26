article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Mesajlara Cevap Verme Şekline Göre İnsanların Senden Neden Uzaklaştığını Söylüyoruz!

İnci Döşer
26.04.2026 - 22:01

Mesajlaşma tarzın aslında sandığından çok daha fazla şey anlatıyor. Bazen tek bir cevap, karşındaki insanın iç dünyasında kapılar kapatabiliyor. Peki insanlar senden gerçekten neden uzaklaşıyor? Bu testte vereceğin cevaplara göre iletişim tarzının perde arkasını aralıyoruz. 

Hazırsan, mesajların konuşsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sana "Nasılsın?" diye mesaj atan birine nasıl cevap verirsin?

2. Gece geç saatte gelen bir mesaja nasıl tepki verirsin?

3. Birine sinirlendiğinde nasıl mesaj atarsın?

4. Karşındaki kişi sana uzun bir mesaj attığında ne yaparsın?

5. Bir mesajı anlamadığında nasıl davranırsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Flört ettiğin biri mesaj atmayı keserse ne yaparsın?

7. Birine teşekkür edeceğin zaman nasıl yazarsın?

8. Mesajlaşırken emoji kullanımın nasıldır?

9. Bir tartışmada mesajlaşma tarzın nasıl olur?

10. Sana geç cevap verildiğinde ne hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnsanlar senden soğuk ve ilgisiz olduğun için uzaklaşıyor!

Mesajlaşma tarzın çoğu zaman mesafeli ve duygusuz algılanıyor. Sen aslında kendini korumaya çalışıyorsun ama dışarıdan bakıldığında bu durum ilgisizlik gibi görünüyor. Kısa cevaplar, geç dönüşler ve bazen hiç tepki vermemek karşındaki kişide 'önemsemiyor' hissi yaratıyor. İnsanlar bir noktadan sonra çabalamayı bırakıyor çünkü karşılık alamadıklarını düşünüyorlar. Biraz daha açık ve sıcak iletişim kurduğunda aslında ilişkilerin çok daha kolay ilerleyebilir.

İnsanlar senden fazla yoğun ve bunaltıcı olduğun için uzaklaşıyor!

Sen mesajlaşırken tüm enerjini ortaya koyuyorsun. Uzun mesajlar, sık yazmalar ve sürekli ilgi gösterme isteği bazen karşı tarafı yorabiliyor. Herkes senin hızına yetişemeyebilir. Bu da bir süre sonra karşı tarafta baskı hissi oluşturuyor. Sen kötü niyetli değilsin, sadece fazla veriyorsun. Ama bazen biraz geri çekilmek, karşındaki kişiye alan tanımak ilişkileri daha sağlıklı hale getirebilir.

İnsanlar senden pasif agresif tavrın yüzünden uzaklaşıyor!

Direkt söylemek yerine ima etmeyi tercih ediyorsun. Ama bu durum çoğu zaman yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Karşı taraf ne hissettiğini tam olarak çözemediği için yoruluyor. Üstü kapalı mesajlar, ince dokundurmalar ve sessiz kalmalar bir süre sonra iletişimi zedeliyor. Açık ve net olmak seni zayıf göstermez, aksine daha anlaşılır kılar. İnsanlar neyle karşı karşıya olduklarını bilmek ister.

İnsanlar senden dengesiz iletişim tarzın yüzünden uzaklaşıyor!

Bir gün çok ilgili, ertesi gün tamamen kayıpsın. Bu iniş çıkışlar karşındaki insanı şaşırtıyor. Ne zaman nasıl davranacağını kestiremiyorlar. Bu da güven duygusunu zedeliyor. Aslında senin içinde bulunduğun ruh haline göre değişen bir iletişim tarzın var ama karşı taraf bunu anlayamıyor. Daha tutarlı olmak, ilişkilerinde çok daha sağlam bağlar kurmanı sağlayabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın