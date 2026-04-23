Bu Bilinçaltı Testine Göre Senin Nasıl Bir Kişiliğin Var?

Bu Bilinçaltı Testine Göre Senin Nasıl Bir Kişiliğin Var?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
23.04.2026 - 11:47

Bazen verdiğimiz kararlar tamamen mantıklı değildir… içimizden bir ses şunu seç der ve biz de nedenini bilmeden onu seçeriz. İşte o ses, bilinçaltının ta kendisi! Bu testte vereceğin cevaplar, sen farkında olmasan bile iç dünyanı ortaya çıkaracak.

Hazırsan başlayalım…

1. Gözlerini kapat ve bir yer hayal et. Neredesin?

1. Gözlerini kapat ve bir yer hayal et. Neredesin?

2. Elinde bir anahtar var. Ne yaparsın?

3. Önünde bir kapı var. Nasıl bir kapı?

4. Kapıyı açtığında ne görüyorsun?

4. Kapıyı açtığında ne görüyorsun?

5. Bir hayvan sana yaklaşıyor. Hangisi?

5. Bir hayvan sana yaklaşıyor. Hangisi?
6. Bir anda yalnız kalıyorsun. Ne hissediyorsun?

7. Bir ses duyuyorsun. Bu ses nasıl?

7. Bir ses duyuyorsun. Bu ses nasıl?

8. Bir şey kaybettin. Ne yaparsın?

9. Bir yol ayrımındasın. Hangi yolu seçersin?

9. Bir yol ayrımındasın. Hangi yolu seçersin?

10. Testin sonunda kendini nasıl hissediyorsun?

Sen derin ve tutkulu bir kişiliksin!

Senin bilinçaltın oldukça yoğun ve duygusal. Her şeyi yüzeyde yaşamıyorsun; aksine, hislerin derinlere işliyor. Sevdiğinde tam seviyorsun, kızdığında da kolay kolay unutmuyorsun. İnsanları analiz etme konusunda çok güçlüsün ve çoğu zaman onların senden sakladığı şeyleri bile hissedebiliyorsun. Sen bir okyanussun: sakin görünür ama içinde fırtınalar kopar

Sen dengeli ve mantıklı bir kişiliksin!

Senin bilinçaltın oldukça düzenli çalışıyor. Duyguların ve mantığın arasında sağlam bir denge kurmuşsun. Hayatta kolay kolay savrulmazsın. Karar verirken hem kalbini hem aklını dinlersin ve bu da seni güvenilir biri yapar. İnsanlar senin yanında kendini güvende hisseder.

Sen özgür ve kaotik bir kişiliksin!

Senin bilinçaltın tam bir sürpriz kutusu! Kurallara pek bağlı değilsin ve hayatı kendi ritmine göre yaşıyorsun. Bazen sen bile ne yapacağını kestiremiyorsun. Ama işte seni özel yapan da bu: spontane, yaratıcı ve sınır tanımayan bir yapı. Sen rüzgar gibisin… estiğin yön değişir ama etkini herkes hisseder.

Sen içe dönük ve gizemli bir kişiliksin!

Senin bilinçaltın oldukça korunaklı. Herkese kendini açmazsın ve iç dünyanı seçilmiş insanlara gösterirsin. Derin düşünürsün, analiz edersin ve çoğu zaman yalnız kalmak sana iyi gelir. Ama bu seni zayıf değil, aksine güçlü yapar.

İnci Döşer
