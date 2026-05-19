article/comments
article/share
Haberler
Spor
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve Diğer Ligleri Tescil Etti

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve Diğer Ligleri Tescil Etti

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
19.05.2026 - 18:28

Türkiye Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamlarken ligden düşen üç takım da son haftalarda belli olmuştu. Ligden düşen Kayserispor'un itirazıyla gündeme gelen ligin tescili konusuna Türkiye Futbol Federasyonu son noktayı koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Federasyondan yapılan resmi açıklama şöyle:

Federasyondan yapılan resmi açıklama şöyle:

2025 – 2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre; 

2025 – 2026 Sezonu Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

 Trendyol Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş. Kulübü’nün Süper Lig Şampiyonu olarak tesciline, 

  Trendyol Süper Lig’de puan cetvelinde son 3 sırada yer alan http://Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve http://Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımlarının Trendyol 1. Lig’e düşürülmelerine,

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta 1. sırada yer alan Batman Petrol Spor ve Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 1. sırada yer alan Bursaspor takımları ile Play–Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor Kulübü takımlarının Trendyol 1. Lig’e yükseltilmelerine,

 Nesine 2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup’ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Beykoz Anadolu Spor, Kepez Spor Futbol, Karaman Futbol Kulübü ve Bucaspor 1928 takımları ile Kırmızı Grup’ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol, Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor takımlarının Nesine 3. Lig’e düşürülmelerine,

Nesine 3. Lig 1. Grupta 1. sırada yer alan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, Nesine 3. Lig 2. Grupta 1. sırada yer alan 12 Bingöl Spor, Nesine 3. Lig 3. Grupta 1. sırada yer alan Sebat Gençlik Spor, Nesine 3. Lig 4. Grupta 1. sırada yer alan Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü ile Play–Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Çorlu Spor 1947 ve 52 Orduspor Futbol Kulübü takımlarının Nesine 2. Lig’e yükseltilmelerine,

    Nesine 3. Lig müsabakaları sonucu 1. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü, Kestel Çilek Spor Kulübü, Polatlı 1926 Spor Kulübü, Edirnespor, 2. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokya Spor, Hacettepe, Türk Metal 1963 Spor, 3. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayeli Spor Kulübü, Giresunspor, 4. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, Afyonspor Kulübü, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş., Nazilli Spor, takımlarının Bölgesel Amatör Lig’e düşürülmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 19.05.2026 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Ligin tescili neden bu kadar konuşuldu?

Ligin tescili neden bu kadar konuşuldu?

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı canlı yayında MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'ligleri tescil etmeyin' mesajı gönderildiğini öne sürmüştü.

Burhan 'Devlet Bey diyor ki, lig 21 kulüp olarak yoluna devam etsin. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da bu durumu ifade etmişti. 'Bu kadar şaibe, şike, bahis olan bir ortamda bu 3 takım ligden düşmemesi lazım' demiş'. ifadelerini kullanmıştı. 

Kayserispor bu yıl gerçekleşen şike ve bahis operasyonlarını gerekçe göstererek ligin tescili konusunda itirazda bulunmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın