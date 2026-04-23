İlişki Testi: Aşk Seni Ne Hale Getirdi?

İnci Döşer
23.04.2026 - 16:01

Aşk bazen insanı dünyanın en mutlu insanı yapar, bazen de kendi kendine trip atan birine dönüştürür. Peki sen aşkın içinde nasıl birine dönüştün? Bu testte vereceğin cevaplara göre aşkın seni nasıl değiştirdiğini ortaya çıkarıyoruz!

1. Mesajına geç cevap geldiğinde ne yaparsın?

2. Aşık olduğunda en çok ne değişir?

3. Partnerinle tartışınca ne yaparsın?

4. Aşk senin için ne demek?

5. Kıskançlık seviyen?

6. Onunla plan iptal olursa?

7. İlişkide en çok ne beklersin?

8. Aşıkken nasıl davranırsın?

9. Eski ilişkilerini düşününce?

10. Aşk seni nasıl biri yaptı?

Aşk seni yakmış!

Sen aşkı çok derin yaşayan birisin. Sevdiğinde kendini tamamen veriyorsun ama bu durum zamanla seni yormuş. İlişkilerde karşı tarafı fazla merkeze koyma eğilimin var. Bu yüzden küçük şeyler bile seni fazlasıyla etkileyebiliyor. Aşk sana çok şey hissettirmiş ama biraz da yıpratmış. Artık biraz kendini öncelik haline getirmen gerekiyor.

Aşk seni güçlendirmiş!

Sen yaşadıklarından ders çıkaran birisin. Aşk seni kırmak yerine olgunlaştırmış ve güçlendirmiş. Ne istediğini biliyorsun, sınırlarını çizebiliyorsun. Birini seviyorsun ama kendini kaybetmiyorsun. Bu denge sayesinde ilişkilerde daha sağlam duruyorsun. Aşk senin için artık daha bilinçli bir deneyim.

Aşk seni karmaşık yapmış!

Senin içinde bir ikilem var. Bir yanın çok sevmek isterken diğer yanın kendini korumaya çalışıyor. Bu yüzden bazen çok ilgili, bazen mesafeli olabiliyorsun. Ne hissettiğini sen bile tam çözemediğin anlar oluyor. Bu karmaşa aslında geçmiş deneyimlerinden geliyor. Kendine karşı daha net olduğunda her şey daha kolay hale gelecek.

Aşk seni soğutmuş!

Sen bir zamanlar çok yoğun duygular yaşamışsın ama artık kendini geri çekmişsin. Kolay kolay kimseye güvenmiyorsun ve duvarlarını yüksek tutuyorsun. Bu seni koruyor ama aynı zamanda yalnızlaştırıyor da. İçten içe hala sevebilecek bir kalbin var ama onu göstermemeyi seçiyorsun. Belki de yeniden risk almanın zamanı gelmiştir.

