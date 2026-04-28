Renk Seçimlerine Göre Hangi Duygudan Kaçtığını Söylüyoruz!

Renk Seçimlerine Göre Hangi Duygudan Kaçtığını Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.04.2026 - 16:01

Günlük hayatta yaptığın renk seçimleri rastgele gibi görünür ama aslında iç dünyanla derin bir bağ kurar. Bazı renkler seni rahatlatır, bazıları ise nedensizce uzak hissettirir. İşte tam da bu noktada bilinçaltın devreye girer. Bu testte seçeceğin renkler, fark etmeden hangi duygudan kaçtığını ortaya çıkaracak. Belki de bugüne kadar hiç yüzleşmediğin bir hisle karşılaşacaksın.

1. Seni en çok rahatlatan renk hangisi?

2. Gardırobunda en çok hangi renk var?

3. Bir odayı dekore etsen hangi rengi seçersin?

4. Sana en uzak hissettiren renk hangisi?

5. Ruh halini en iyi yansıtan renk?

6. Hangi renk seni daha güçlü hissettirir?

7. Bir gününü anlatacak renk ne?

8. Hangi renk sana huzur verir?

9. Hangi renk seni rahatsız eder?

10. Bir tablo seçsen hangi tonlar olurdu?

Sen üzüntüden kaçıyorsun!

Sen üzüntüden kaçıyorsun!

Sen genelde sakin, dengeli ve kontrollü görünüyorsun ama içinde bastırdığın bir üzüntü var. Bu duyguya yaklaşmak yerine onu yumuşatmaya, görmezden gelmeye çalışıyorsun. Renk seçimlerin de bunu ele veriyor; daha huzurlu, sakin tonlara yönelerek içindeki dalgayı bastırıyorsun. Ama bastırılan duygular kaybolmaz, sadece bekler. Senin ihtiyacın güçlü görünmek değil, o duyguyu kabul etmek. Üzüntüyle yüzleştiğinde aslında düşündüğünden daha hafif hissedeceksin.

Sen yalnızlık hissinden kaçıyorsun!

Sen sevgiye ve bağ kurmaya çok önem veriyorsun ama yalnız kalma ihtimali seni derinden etkiliyor. Bu yüzden kendini sürekli yumuşak, sıcak ve güvenli hissettiren şeylere çekiyorsun. Renk seçimlerin bile sana bir sarılma hissi vermeye çalışıyor. Ama bu kaçış seni geçici olarak rahatlatıyor. Aslında senin ihtiyacın yalnızlıktan kaçmak değil, onunla barışmak. Çünkü yalnızlık her zaman eksiklik değil, bazen kendine yaklaşma fırsatıdır.

Sen kontrol kaybından kaçıyorsun!

Sen güçlü görünmeyi seven, her şeyi kontrol altında tutmak isteyen birisin. Belirsizlik seni rahatsız ediyor ve duygularını bile düzenlemeye çalışıyorsun. Koyu ve net renkler seçmen de bundan. Çünkü netlik sana güven veriyor. Ama hayat her zaman planlı ilerlemez. Senin kaçtığın şey aslında kontrolü kaybetmek değil, o anda ne hissedeceğini bilememek. Biraz esnemek ve akışa izin vermek, içindeki baskıyı azaltabilir.

Sen boşluk hissinden kaçıyorsun!

Sen enerjik, hareketli ve sürekli bir şeylerle meşgul olmayı seven birisin. Ama bunun altında çoğu zaman fark etmediğin bir boşluk hissi yatıyor. Bu hissi bastırmak için kendini canlı renklere, hareketli ortamlara ve dikkat dağıtıcı şeylere yöneltiyorsun. Çünkü durduğunda o boşluk daha görünür oluyor. Ama o boşluk aslında bir eksiklik değil, doldurulmayı bekleyen bir alan. Kendinle kalabildiğin anlar, seni düşündüğünden daha çok tamamlayabilir.

İlginizi çekebilir:

