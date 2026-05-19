Eşref Rüya’nın Final Sebebinden Survivor’daki Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.05.2026 - 18:11

19 Mayıs Salı günü televizyon dünyasında yine hareketli saatler yaşandı. Gün boyunca dizilerle ilgili yeni gelişmeler, oyuncu haberleri ve setlerden gelen detaylar konuşuldu. Yeni sezon hazırlıkları sürerken bazı yapımlarla ilgili dikkat çeken kulis bilgileri de ortaya çıktı. Reyting yarışındaki son durum izleyicilerin yakın takibindeydi. Oyuncu kadrolarına katılan yeni isimler sosyal medyada da konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Biz de gün içinde öne çıkan gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.

Set emekçisi Yener Yalçın’a “Sahil çekimleri nasıl oluyor?” sorusu geldi.

Yıllardır dizi-film sektöründe set ekibinde yer alan Yener Yalçın, çektikleri bir reklamla soruya yanıt verdi. Yazın yayınlanmak üzere çekimleri yapılan bir reklamda kış olsa dahi istenen yaz hissiyatını verebilmek için birçok hazırlık yapıldığını gösterdi. 

Yağmurlu bir günde sahil çekimi yaptıklarını anlatan Yalçın, bir yandan reklamda yer alacak oyunculara şemsiye tutulduğunu, bir yandan güneş gibi gözükmesi için ışıkların ayarlandığını anlattı. Aynı zamanda ekipmanların da yağmurdan zarar görmemesi için üzerine branda gerildiğini ekledi. Anlayacağınız dizi-film sektörü öylesine gelişti ki mevsim fark etmeksizin istenen çekimler yapılabiliyor.

Yeni sezonun iddialı dizilerinden Delikanlı, rakibi Uzak Şehir'e yenilerek reyting kurbanı oldu.

18 Mayıs Pazartesi reyting sonuçlarına göre Show TV'nin iddialı dizisi Delikanlı üç kategoride de reyting kaybetti. AB grubunda 2.02 puan reyting elde eden Delikanlı'nın finalde bile düşüş yaşamasına yorumlar geldi.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi iki önemli ismi bir araya getiren Eşref Rüya, ekran macerasını beklenmedik bir şekilde noktalayacağını açıklamıştı. Final sebebi için yeni bir iddia gündeme geldi.

Projenin tek bir bölümünün çekilmesi için harcanan toplam bütçenin son dönemde 30 milyon TL seviyelerine kadar yükseldiği ileri sürüldü. Bu devasa bütçenin yanı sıra, başrollerde yer alan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in haftalık ücretlerinin de bütçe üzerinde ciddi bir finansal yük oluşturduğu iddia ediliyor. Sektör temsilcileri, reklam gelirlerinin bu denli yüksek bir harcamayı karşılamakta yetersiz kaldığını ve projenin zarar etmeye başladığını belirtiyor. Hem oyuncu maaşlarının hem de teknik prodüksiyon masraflarının birleşmesiyle birlikte, dizinin sürdürülebilme ihtimalinin kalmadığı ifade ediliyor.

Survivor'ın yeni bölümünde Beyza'nın kaybolup Sercan'ın yanında ortaya çıkması gündem oldu.

Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Beyza'nın yokluğunu fark eden takım arkadaşları endişeli bir şekilde yapım ekibine haber veriyor. Fragmanda Nagihan'ın 'Yılan mı soktu, akrep mi soktu? Beyza kayıp' sözleri gündem olurken Acun Ilıcalı söz konusu olay için konseyi topladı.

Survivor ekibinin kendisini arayıp Beyza'nın kaybolduğunu haber verdiğini belirten Ilıcalı, 'Yarım saat yoktu. Ne kadar korktuğumu tahmin ediyorsunuz tabi ki. Yarım saatten sonra yarışmacı bulundu diye haber geldi.' diye olayı açıklarken Beyza'nın rakip takımda yarışan Sercan'ın yanında bulunduğunu belirtti.

Acun Ilıcalı, Beyza'ya 'Gördüğümüz sahne, kamptan kaçıp Sercan'la muhabbete giden bir Beyza. Öbür kampa gitmenin Sercan'la alakası var mı yok mu?' sorusunu yöneltirken söz konusu olay Sercan ve Beyza arasında aşk olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

18 Mayıs Pazartesi gününün reyting sonuçları belli oldu.

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinci sıraya yerleşen Uzak Şehir, AB ve ABC1 reytinglerinde ise yükselişteydi. Sezon finali öncesi heyecanı artıran dizi her hafta olduğu gibi bu hafta da ekrana damga vurmayı başardı. 

Mert Ramazan Demir, Salih Bademci, Mina Demirtaş ve Melis Sezen’in başrolleri paylaştığı Delikanlı, final bölümüyle ekrana geldi. Yüksek beklentilerle yayın hayatına başlayan dizi istediği reyting sonuçlarını alamayınca finale karar vermişti. Dün akşam yayınlanan final bölümüyle Total’de 11., AB’de 6. ve ABC1’de 8. oldu. Oranlarının düştüğü görüldü.

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları ise 33. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Sezon ortası başrolleri değişen dizi uzun bir süre gündemde kalmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda Cennetin Çocukları’nın da final yapacağı öğrenilmişti. 36. bölümüyle ekranlara veda edecek olan yapım son bölümünün reytinglerinde ufak yükselişler yaşadı.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bu kez hayal kırıklığı yaşattı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümleri aksiyon ve entrikasıyla gündemden düşmezken 4. kez yayınlanacak sezon finalinin fragmanını gören seyirci isyan etti. Geçtiğimiz sezon finali bölümlerinde yaşananlardan esintilerin yer aldığı 4. sezon finalinde yine trafik kazası ve balkondan düşme sahnelerinin yazıldığı görüldü.

1. sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer'in geçirdiği trafik kazası sahnesi bu kez Nursema ve İlhami'ye yazılırken ayrıca 2. sezon finalinde Görkem'in ve 3. sezon finalinde Nilay'ın balkondan düşme sahnesini bu kez Salkım yaşıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali fragmanındaki bu detaylar seyirci tepkisiyle karşılaştı. Biz de bu tepkileri sıraladık.

ATV'nin final yapan dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü olan Özge Törer, Netflix dizisiyle geri dönüyor.

Yönetmen koltuğuna Onur Saylak'ın oturacağı Eve Giden Yol dizisinde Özge Törer, kazazedelerden Yasemin karakterine hayat verecek. Özge Törer'in yanı sıra Eve Giden Yol dizisinde Aras Bulut İynemliNilperi Şahinkaya, Halil Babür, Alper Çankaya ve Sennur Nogaylar rol alacak.

Yeraltı dizisine Azize'nin oğlu olarak oyuncu Eren Ören’in dahil olacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eren Ören, Yeraltı'nın sezon finaline konuk olacak. Genç oyuncu Eren Ören'i Sevil Akı'nın canlandırdığı Azize karakterinin oğlu Cihan olarak izleyeceğiz. NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı 20 Mayıs Çarşamba akşamı sezon finali yaparak ekran arası verecek.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
