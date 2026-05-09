Haberler
Gündem
Yıkılması Gündemde Olan Hobi Bahçeleri İçin "Nefes Alan Vatandaşa Dokunulmayacak" Detayı

Hakan Karakoca
09.05.2026 - 20:20

İbrahim Yumaklı’nın “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır” sözleri Ankara kulislerinde yeni bir tartışma başlattı. Özellikle büyükşehirlerin çevresinde hızla yaygınlaşan hobi bahçelerine yönelik denetimlerin nasıl genişletileceği ve belediyelerle kurumların nasıl bir tutum izleyeceği merak edilmeye başlandı.

Bir AKP yöneticisi ise tartışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Hafta sonu nefes almak için domates-biber eken vatandaşla kimsenin sorunu yok. Asıl problem tarım arazilerinin emlak rantına dönüştürülmesi. Bazı bölgelerde artık tarla değil, adeta kaçak villa siteleri oluşmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Kaynak - HaberTürk / Bülent Aydemir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden bakın" talimatı vermişti.

AKP kulislerinden gelen bilgiler, kamuoyunda oluşan “tüm hobi bahçeleri hedefte” algısının gerçeği tam olarak yansıtmadığını ortaya koydu.

AKP kaynakları, şu aşamada konuya ilişkin resmi bir komisyon kurulmadığını ancak meselenin Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme alındığını belirtti. Kaynaklara göre Erdoğan, MYK toplantısında dile getirilen kaygılar sonrası ilgili kurmaylara yalnızca “Bir bakın, çalışın” talimatı verdi.

Ankara kulislerinde yapılan değerlendirmelerde ise hedefin; küçük sebze bahçeleri, ahşap kulübeler ya da hafta sonu bahçeciliği yapan vatandaşlar değil, tarım arazilerini fiilen lüks konut alanına dönüştüren organize yapılaşmalar olduğu ifade ediliyor.

Devletin gözettiği ayrımda "kaçak villa" detayı var.

Devletin asıl rahatsızlık duyduğu tablonun, tarım arazilerinin sistemli şekilde yapılaşmaya açılması olduğu belirtiliyor. Buna göre tarım vasfı taşıyan araziler önce küçük parsellere ayrılıyor, ardından “hobi bahçesi” adı altında satışa çıkarılıyor. Ancak süreç zamanla birkaç yüz metrekarelik tarımsal kullanımın ötesine geçerek elektrik, su ve yol altyapısının çekildiği kaçak yapılaşmalara dönüşüyor. Bazı bölgelerde ise havuzlu, yüksek duvarlı ve güvenlik kameralı lüks villaların yükseldiği ifade ediliyor.

Bir AKP yöneticisi de tartışmalara ilişkin değerlendirmesinde, “Hafta sonu nefes almak için domates-biber eken vatandaşla kimsenin sorunu yok. Asıl mesele tarım arazilerinin emlak rantına dönüşmesi. Bugün bazı bölgelerde artık tarla değil, resmen kaçak villa siteleri oluşmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Amaç tarım arazilerini korumak.

Ankara kulislerinde yapılan değerlendirmelerde mesele yalnızca kaçak yapılaşma ya da imar ihlali olarak görülmüyor. Konunun aynı zamanda gıda güvenliği ve stratejik tarım alanlarının korunması başlığı altında ele alındığı belirtiliyor.

Özellikle büyükşehirlerin çevresindeki verimli tarım arazilerinde kontrolsüz yapılaşmanın hız kazandığına dikkat çekilirken, uzmanlar betonlaşan toprağın yeniden tarımsal üretime kazandırılmasının neredeyse imkansız olduğuna vurgu yapıyor.

Yetkililer ise Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda iklim krizi, kuraklık ve gıda arzı sorunlarıyla daha sert şekilde karşı karşıya kalabileceğini belirterek, tarım arazilerinin korunmasının artık milli güvenlik meselesi olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.

Yeni formül aranıyor.

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, tamamen yasaklayıcı bir model yerine ayrıştırıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor. Buna göre gerçek anlamda küçük ölçekli tarımsal faaliyet yürüten kullanıcılarla, tarım arazilerini lüks konut yatırımına dönüştüren yapılaşmalar aynı kapsamda değerlendirilmeyecek.

Özellikle sökülebilir sistemlere sahip küçük ahşap yapılar ile betonarme, havuzlu ve kalıcı villa tipi yapıların birbirinden ayrılması gerektiği görüşü öne çıkıyor.

AKP kaynakları, “Vatandaşın küçük bahçesiyle uğraşan bir devlet görüntüsü vermek istemiyoruz” değerlendirmesinde bulunurken, denetimlerin ağırlıklı olarak ticari organizasyonlara ve büyük ölçekli kaçak yapılaşmalara yöneltileceğini ifade ediyor.

Cezaların artırılması gündemde.

Ankara’da gündeme gelen bir diğer konu başlığını ise denetim mekanizmasındaki yetki karmaşası oluşturuyor. Tarım arazilerine ilişkin süreçlerde belediyeler, il özel idareleri, tapu müdürlükleri, tarım il müdürlükleri ve çevre birimlerinin farklı yetki alanlarına sahip olması nedeniyle kaçak yapılaşmaların uzun süre engellenemediği belirtiliyor.

Bazı bölgelerde “kooperatif modeli” üzerinden gerçekleştirilen satışların da gri alan yarattığı ve denetim süreçlerini zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Kulislerde konuşulan çalışmalarda ise yeni dönemde cezaların artırılması, tarım dışı kullanımın erken aşamada tespit edilmesi ve organize rant zincirlerine yönelik daha sert adımlar atılması gibi seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
