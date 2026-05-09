Yıkılması Gündemde Olan Hobi Bahçeleri İçin "Nefes Alan Vatandaşa Dokunulmayacak" Detayı

AKP kulislerinden gelen bilgiler, kamuoyunda oluşan “tüm hobi bahçeleri hedefte” algısının gerçeği tam olarak yansıtmadığını ortaya koydu.

AKP kaynakları, şu aşamada konuya ilişkin resmi bir komisyon kurulmadığını ancak meselenin Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme alındığını belirtti. Kaynaklara göre Erdoğan, MYK toplantısında dile getirilen kaygılar sonrası ilgili kurmaylara yalnızca “Bir bakın, çalışın” talimatı verdi.

Ankara kulislerinde yapılan değerlendirmelerde ise hedefin; küçük sebze bahçeleri, ahşap kulübeler ya da hafta sonu bahçeciliği yapan vatandaşlar değil, tarım arazilerini fiilen lüks konut alanına dönüştüren organize yapılaşmalar olduğu ifade ediliyor.