Haberler
Ekonomi
Zam Dalgasından Teknoloji de Nasibini Aldı: Akıllı Telefon ve Tablete Zam Geliyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, akıllı telefon ve tablet fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceğini söyledi. Küresel çapta yaşanan tedarik sorunlarına dikkat çeken Azdemir, “Yarı iletken talebi çok güçlü, ürün tedariği zorlaştı. Global endeksten bakacak olursak yüzde 20 ile yüzde 25 daha fiyat artışı görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bir kez daha zam gelecek.

Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Bloomberg HT yayınında yaptığı açıklamada akıllı telefon ve tablet fiyatlarında yeni zamların gündemde olduğunu söyledi.

Azdemir, yıl içerisinde teknoloji ürünlerinde bir kez daha yaklaşık yüzde 25 seviyesinde fiyat artışı beklediklerini ifade etti.

Yarı iletkenlerdeki sert yükseliş teknoloji fiyatlarını artırdı.

Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, yarı iletken maliyetlerindeki sert yükseliş nedeniyle teknoloji ürünlerinde yeni fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Azdemir, ABD ile İran arasındaki gerilimin çip maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirterek, “Yarı iletken maliyetlerinde geçen hafta 9 ile 9,50 kata varan artışlar oldu. Ortalama bir akıllı telefonda yarı iletken maliyeti yüzde 20-25 seviyesinde. Bu nedenle ürün maliyetleri çok hızlı yükseliyor” dedi.

Çip tarafında fiyatların neredeyse her hafta değiştiğini ifade eden Azdemir, bu belirsizliğin 1 ila 1,5 yıl daha sürebileceğini öngördüklerini söyledi. Geçen yıla kıyasla dolar bazında yüzde 25’lik fiyat değişimi gördüklerini aktaran Azdemir, küresel ölçekte önümüzdeki dönemde de yüzde 20 ila yüzde 25 arasında ek zam yaşanabileceğini dile getirdi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
