Zam Dalgasından Teknoloji de Nasibini Aldı: Akıllı Telefon ve Tablete Zam Geliyor

Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, yarı iletken maliyetlerindeki sert yükseliş nedeniyle teknoloji ürünlerinde yeni fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Azdemir, ABD ile İran arasındaki gerilimin çip maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirterek, “Yarı iletken maliyetlerinde geçen hafta 9 ile 9,50 kata varan artışlar oldu. Ortalama bir akıllı telefonda yarı iletken maliyeti yüzde 20-25 seviyesinde. Bu nedenle ürün maliyetleri çok hızlı yükseliyor” dedi.

Çip tarafında fiyatların neredeyse her hafta değiştiğini ifade eden Azdemir, bu belirsizliğin 1 ila 1,5 yıl daha sürebileceğini öngördüklerini söyledi. Geçen yıla kıyasla dolar bazında yüzde 25’lik fiyat değişimi gördüklerini aktaran Azdemir, küresel ölçekte önümüzdeki dönemde de yüzde 20 ila yüzde 25 arasında ek zam yaşanabileceğini dile getirdi.