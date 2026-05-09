İran, Dünya Kupası'na Katılmak İçin 10 Şart Sundu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 18:50

İran Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’na katılacaklarını açıkladı ancak ev sahibi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’dan vize, güvenlik ve İran heyetine yönelik muamele konusunda güvence talep etti.

Federasyon açıklamasında, “2026 Dünya Kupası’na kesinlikle katılacağız ancak ev sahibi ülkeler kaygılarımızı dikkate almak zorunda” denilirken, İran’ın inançlarından ve kültürel değerlerinden taviz vermeden turnuvada yer alacağı vurgulandı.

İran'da askerlik yapmış futbolcuların ABD'ye girişte sorun yaşama ihtimali korkutuyor.

Mehdi Taj, İran Futbol Federasyonu’nun turnuvaya katılım için 10 maddelik şart listesi sunduğunu açıkladı. Talepler arasında İranlı futbolcular, teknik heyet ve federasyon yetkililerine sorunsuz vize verilmesi öne çıktı.

İran tarafı ayrıca milli marşa, ülke bayrağına ve teknik ekibe saygı gösterilmesini isterken; oteller, havaalanları ve stadyum güzergâhlarında üst düzey güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

Taj, özellikle İran Devrim Muhafızları Ordusu’nda askerlik yapmış futbolcuların Amerika Birleşik Devletleri’ne girişte sorun yaşamaması gerektiğini vurguladı. Mehdi Taremi ile kaptan Ehsan Hajsafi’nin de bu kapsamda değerlendirildiği belirtildi.

Kanada'da yaşananlar İran'ın çekincelerini doğruluyor.

İran Futbol Federasyonu’nun taleplerinin arkasında geçen ay yaşanan diplomatik kriz olduğu belirtiliyor. Kanada makamları, FIFA Kongresi’ne katılmak isteyen federasyon başkanı Mehdi Taj’ın ülkeye girişine izin vermemiş, gerekçe olarak ise İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantı iddialarını göstermişti.

Kanada’nın 2024 yılında IRGC’yi resmen “terör örgütü” ilan ettiği hatırlatılırken, Amerika Birleşik Devletleri de uzun süredir örgütü yabancı terör örgütleri listesinde tutuyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından İran basınında, 2026 Dünya Kupası sırasında İran heyetinin benzer engellerle karşılaşabileceğine yönelik yorumlar yapılmıştı.

"Futbolcular girebilir, delegasyon giremez."

Marco Rubio, İran Milli Takımı futbolcularının 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edileceğini açıkladı. Ancak Rubio, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı delegasyon üyelerinin ülkeye girişlerinin engellenebileceği uyarısında bulundu.

Açıklama, Tahran ile Washington arasında yeni bir diplomatik gerilim ihtimalini gündeme taşırken, İranlı yetkililer sporun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini savunuyor. ABD yönetimi ise güvenlik gerekçelerini ön plana çıkarıyor.

FIFA, maç takvimi konusunda geri adım atmıyor.

Gianni Infantino, İran’ın 2026 Dünya Kupası maçlarının planlandığı şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanacağını açıkladı. Böylece FIFA, karşılaşmaların başka bir ülkeye alınacağı yönündeki ihtimalleri şimdilik gündem dışı bıraktı.

İran Milli Takımı’nın turnuva boyunca Tucson kentinde kamp yapması planlanırken, G Grubu’nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşılaşacağı belirtildi. İran, ilk maçını ise 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda karşısında oynayacak.

Federasyon açıklamasında, “Hiçbir dış güç, hak ederek katılma hakkı kazandığı bir turnuvadan İran’ı mahrum bırakamaz” ifadelerine yer verildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
