İran, Dünya Kupası'na Katılmak İçin 10 Şart Sundu

Mehdi Taj, İran Futbol Federasyonu’nun turnuvaya katılım için 10 maddelik şart listesi sunduğunu açıkladı. Talepler arasında İranlı futbolcular, teknik heyet ve federasyon yetkililerine sorunsuz vize verilmesi öne çıktı.

İran tarafı ayrıca milli marşa, ülke bayrağına ve teknik ekibe saygı gösterilmesini isterken; oteller, havaalanları ve stadyum güzergâhlarında üst düzey güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

Taj, özellikle İran Devrim Muhafızları Ordusu’nda askerlik yapmış futbolcuların Amerika Birleşik Devletleri’ne girişte sorun yaşamaması gerektiğini vurguladı. Mehdi Taremi ile kaptan Ehsan Hajsafi’nin de bu kapsamda değerlendirildiği belirtildi.