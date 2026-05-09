Bartın'da 13 Yaşındaki Çocuğa Yapılan İstismar Sebebiyle 33 Kişi Tutuklandı

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edildiği ve yargılama sürecinin resmen başladığı belirtilen açıklamada, “Yargılaması devam eden dosya kapsamında halihazırda 9 suça sürüklenen çocuk ve 24 şüpheli olmak üzere toplam 33 şahıs tutuklu bulunmakta, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, mağdur çocuğun korunması ve sorumluların yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Açıklamada, mağdurun kimliğini ortaya çıkarabilecek her türlü paylaşım ve yayından kaçınılmasının, çocuğun üstün yararının korunması açısından büyük önem taşıdığı da belirtildi.