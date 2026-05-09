Bartın'da 13 Yaşındaki Çocuğa Yapılan İstismar Sebebiyle 33 Kişi Tutuklandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 17:54

Bartın’da ortaya çıkan istismar olayı kamuoyunda büyük tepki yarattı. 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 33’ünün tutuklandığı bildirildi.

Bartın'da Cumhuriyet Başsavcılığı çirkin olayla ilgili açıklama yaptı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde yaşayan 2013 doğumlu bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine 18 Nisan 2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, dosyanın 28 Nisan 2026’da adliyeye ulaşmasının ardından olayın hassasiyeti nedeniyle adli birimler arasında üst düzey koordinasyon sağlandığı ve gerekli tüm tedbirlerin hızla devreye alındığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı kaydedildi. Bu çerçevede, olaya karıştığı belirlenen 10 suça sürüklenen çocuk ile 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs 2026 tarihinde iddianame düzenlendiği açıklandı.

İğrenç olayda 33 kişi tutuklandı.

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edildiği ve yargılama sürecinin resmen başladığı belirtilen açıklamada, “Yargılaması devam eden dosya kapsamında halihazırda 9 suça sürüklenen çocuk ve 24 şüpheli olmak üzere toplam 33 şahıs tutuklu bulunmakta, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, mağdur çocuğun korunması ve sorumluların yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Açıklamada, mağdurun kimliğini ortaya çıkarabilecek her türlü paylaşım ve yayından kaçınılmasının, çocuğun üstün yararının korunması açısından büyük önem taşıdığı da belirtildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
