Gabriel Sara İlk Kez Suriye Milli Takımı İddialarıyla İlgili Konuştu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.05.2026 - 17:58

Futbolda bazı isimlerin milli takım tercihlerini gördüğümüzde şaşırabiliyoruz. Hangi bağlantılarla o milli takımı seçtiğini anlayamadığımız isimlere neredeyse Gabriel Sara da katılıyordu. Sara hakkında ortaya atılan “Suriye Milli Takımı’nda oynayacak” iddiaları özellikle 2025 sonbaharında gündem olmuştu. İddialarda, oyuncunun anne tarafından Suriye kökenli olduğu ve Suriye Futbol Federasyonu tarafından milli takım daveti aldığı öne sürülmüştü.

Bazı haberlerde Sara’nın bu teklif için süre istediği ve karar vermediği yazıldı. 

Bugün bu konuya ilk kez Gabriel Sara cephesinden yanıt geldi.

Gabriel Sara, Galatasaray’a büyük beklentilerle transfer olduktan sonra kısa sürede orta sahadaki etkisini hissettirmeyi başardı. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve tempolu yapısıyla sarı-kırmızılı ekibin geçiş oyununda önemli rol üstlenen Brezilyalı futbolcu, özellikle top dağıtımındaki sakinliği ve hücuma verdiği destekle dikkat çekti. Sezonun ilk bölümünde adaptasyon süreci yaşasa da ilerleyen haftalarda taraftarın güvendiği isimlerden biri haline gelen Sara, hem skor katkısı hem de mücadeleci yapısıyla takımın vazgeçilmez parçalarından biri olmayı başardı.

Gabriel Sara, Galatasaray’a transfer olduktan sonra hem performansı hem de hakkında çıkan iddialarla gündeme geldi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun bir dönem Suriye Milli Takımı’ndan davet aldığı ve milli takım tercihi konusunda değerlendirme yaptığı öne sürülürken, Sara sahadaki performansıyla Brezilya'nın da bir kez daha dikkatini çekmişti. 

Suriye dedikoduları almış başını gitmişken Galatasaray'a yakın kaynaklar konuyu ilk elden yalanladılar ancak dedikodular Sara, Brezilya'ya seçilene kadar bitmemişti.

Gabriel Sara, A Spor ekranlarında sorulan bu iddiaya gülerek yanıt verdi. Sara, 'Haberleri görünce eğlendim. İlk gördüğümde annem yanımdaydı. Birlikte güldük. Komik bir olaydı. Hayatım boyunca Brezilyalı oldum. Orayla hiçbir bağım yok. Böyle bir şeyin nereden çıktığını anlamıyorum.' yanıtını verdi.

Futbolda doğduğu ülkenin dışında başka bir milli takımı tercih eden birçok yıldız isim bulunuyor. Diego Costa Brezilya doğumlu olmasına rağmen İspanya Milli Takımı’nı seçerken, Pepe uzun yıllar Portekiz forması giydi. Deco ve Jorginho da kariyerlerinde farklı milli takım tercihi yapan isimler arasında yer aldı. Ayrıca Thiago Motta da Brezilya altyapısından çıkmasına rağmen İtalya Milli Takımı adına mücadele etti.

Ülkemizde Marco Aurelio, Mehmet Aurelio ismiyle milli takımımızın formasını giymiş yine farklı ülkelerde benzer durumlar yaşanmıştı.

Sizin aklınıza gelen isimler kimler?

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
