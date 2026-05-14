Jose Mourinho 13 Yıl Sonra Soyunma Odasını Toplamak İçin Real Madrid'e Dönüyor

Real Madrid’de sezon içerisinde yaşanan soyunma odası krizleri ve yıldız oyuncular arasındaki gerilim, yönetimi radikal bir karar almaya itti. İspanyol devinin, takım içindeki otorite problemlerini çözmek adına eski teknik direktörü José Mourinho ile temas kurduğu öne sürüldü. 13 yıl sonra yeniden Santiago Bernabeu’ya dönmesi gündemde olan Mourinho’nun özellikle Kylian Mbappé ile Vinícius Júnior arasında yaşandığı iddia edilen liderlik ve rol paylaşımı krizini sona erdirmesi bekleniyor.

Kulüp yönetiminin, soyunma odasında yeniden disiplin ve güçlü bir hiyerarşi oluşturabilecek tek isim olarak Mourinho’yu gördüğü belirtilirken, Portekizli teknik adamın da görevi kabul etmek için bazı şartlar sunduğu iddia edildi.

Kaynak - Gazete Oksijen