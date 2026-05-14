Jose Mourinho 13 Yıl Sonra Soyunma Odasını Toplamak İçin Real Madrid'e Dönüyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.05.2026 - 18:52

Real Madrid’de sezon içerisinde yaşanan soyunma odası krizleri ve yıldız oyuncular arasındaki gerilim, yönetimi radikal bir karar almaya itti. İspanyol devinin, takım içindeki otorite problemlerini çözmek adına eski teknik direktörü José Mourinho ile temas kurduğu öne sürüldü. 13 yıl sonra yeniden Santiago Bernabeu’ya dönmesi gündemde olan Mourinho’nun özellikle Kylian Mbappé ile Vinícius Júnior arasında yaşandığı iddia edilen liderlik ve rol paylaşımı krizini sona erdirmesi bekleniyor.

Kulüp yönetiminin, soyunma odasında yeniden disiplin ve güçlü bir hiyerarşi oluşturabilecek tek isim olarak Mourinho’yu gördüğü belirtilirken, Portekizli teknik adamın da görevi kabul etmek için bazı şartlar sunduğu iddia edildi.

Florentino Perez, kötü gidişata Mourinho'yu çözüm olarak düşünüyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, yıllardır sürdürdüğü sessizliğini sert açıklamalarla bozdu. Basın toplantısında hem medya mensuplarını hem de kulüp çevresindeki bazı isimleri hedef alan Perez, kulübe yönelik “organize bir operasyon” yürütüldüğünü savundu. Uzun süredir kamuoyu önünde bu kadar agresif bir tavır göstermeyen başkanın açıklamaları, İspanya’da geniş yankı uyandırdı.

BBC’de yer alan habere göre Perez’in öfkeli çıkışının arkasında ise kulüpte başlayacak yeni yapılanma süreci bulunuyor. “Beni Bernabeu’dan ancak vurarak çıkarabilirler” sözleriyle dikkat çeken deneyimli başkanın, teknik direktörlük koltuğu için yeniden José Mourinho ile çalışmak istediği öne sürüldü.

Perez ve Mourinho'nun ortak görüşü: La Liga, Barcelona'yı kayırıyor.

Florentino Pérez’in sert açıklamalarının arkasında ise kulüp çevrelerinin uzun süredir konuştuğu kritik gelişme yer alıyor. José Mourinho, 13 yıl önce oldukça olaylı sona eren ilk döneminin ardından yeniden Real Madrid’e dönmek için son temaslarını sürdürüyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre taraflar arasındaki görüşmeler önemli ölçüde ilerledi.

Mourinho’nun yıllardır sürdürdüğü sert iletişim tarzı, medya ile kurduğu çatışmacı ilişki ve “dış güçler kulübe karşı” söylemi, Perez yönetimindeki mevcut atmosferle büyük benzerlik taşıyor. Hakem kararlarına sık sık tepki gösteren, La Liga yönetiminin Barcelona lehine hareket ettiğini düşünen ve medya üzerinden kulübe baskı kurulduğuna inanan Perez’in, bu nedenle Mourinho’yu yeniden ideal figür olarak gördüğü yorumları yapılıyor.

Perez'e göre soyunma odasındaki kaos Mourinho ile biter.

Real Madrid yönetiminin bu kararının temelinde soyunma odasında giderek büyüyen kriz yatıyor. Takım içerisindeki gruplaşmalar ve oyuncular arasında yaşanan gerilimlerin artık kontrol edilemez seviyeye ulaştığı iddia ediliyor.

Xabi Alonso’nun ayrılık sürecinde Vinícius Júnior’un etkili olduğu öne sürülürken, Kylian Mbappé’nin ise kulüp içinde halen tam anlamıyla kabul görmediği konuşuluyor. Takım içindeki bu huzursuz ortamın, yönetim cephesindeki baskıyı daha da artırdığı belirtiliyor.

Üst üste iki sezonun kupasız geçmesi sonrası Florentino Pérez’in kontrolü yeniden tamamen eline almak istediği ve bu nedenle sert otoritesiyle bilinen José Mourinho ismine yöneldiği ifade ediliyor.

Mourinho'nun son yılları alarma veriyor.

José Mourinho’nun yeniden Real Madrid’e dönme ihtimali taraftarları ikiye bölmüş durumda. Çünkü Portekizli teknik adamın ilk Madrid dönemi kulüpte derin izler bırakmıştı. Mourinho da yıllar sonra yaptığı açıklamalarda 2010-2013 arasındaki süreci “neredeyse şiddet dolu” sözleriyle tarif etmişti. Ayrıca deneyimli teknik adamın son yıllardaki performansı da ciddi şekilde tartışılıyor.

Mourinho, yaklaşık 11 yıldır lig şampiyonluğu yaşayamazken, çalıştığı son altı kulübün beşinden ayrılmak zorunda kaldı ya da görevine son verildi. Özellikle Tottenham Hotspur döneminde yaşananlar büyük eleştiri toplamıştı. İngiliz ekibindeki süreci; temposuz antrenmanlar, oyuncularla kopan ilişkiler ve futbolcularını kamuoyu önünde hedef alan açıklamaları nedeniyle tam anlamıyla başarısız bir dönem olarak değerlendirilmişti.

Fenerbahçe günleri ise bizim için çok iyi bilinen ve Mourinho'nun zorlandığı zamanlardı. 

Sizce Mourinho bir kez daha Avrupa'nın zirvesine dönebilir mi?

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
