Tatil Anlayışına Göre Hangi Mısır Şehri Senin Ruh Eşin?

Senin için tatil sadece deniz, güneş ve otel üçgeninden ibaret değil. Gittiğin yerin geçmişini, sokaklarını, mimarisini ve ruhunu da hissetmek istiyorsun. İskenderiye bu yüzden senin ruh eşin olabilir çünkü tarihi dokusu ve atmosferiyle keşfetmeyi sevenlere çok şey anlatır. Sen tatilde yürümeyi, bakmayı, düşünmeyi ve burada eskiden neler yaşandı acaba diye merak etmeyi seversin. Fotoğraf çekiyorsan bile sadece güzel görünsün diye değil, o anın hikayesini saklamak için çekersin. İskenderiye senin kültür seven, gözlemci ve biraz da romantik tarafına çok yakışır.