Tatil Anlayışına Göre Hangi Mısır Şehri Senin Ruh Eşin?
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Tatil deyince herkesin aklına aynı şey gelmeyebilir. Kimi denize doymak isterken kimi yeni kültürlerin içinde kaybolmak isteyebilir. Peki senin tatil anlayışın nedir? Bavulunu güneş kremiyle dolduranlardan mısın yoksa maceram bana yeter deyip çantasını kapıp çıkanlardan mı? Merak etme Mısır bu konuda herkese bir seçenek sunuyor. Bakalım senin tatil seçimlerin sana hangi Mısır şehrine gitmen gerektiğini söylüyor?
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1. Tatil planı yapılırken ilk sorduğun şey hangisine daha yakın olur?
2. Bavul hazırlarken en çok neye yer açarsın?
3. Tatilde yemek konusu açılınca sen hangisine yakınsın?
4. Tatilde bunlardan hangisini tercih edersin?
5. Tatilde sabah erken kalkıp planlı bir güne başlamayı sever misin?
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6. Tatilde seni en çok ne sinirlendirir?
7. Tatilde bu fotoğraflardan hangisini kesin paylaşmış olurdun?
8. Tatil dönüşü bunlardan hangisi sensin?
Şarm El Şeyh senin ruh eşin!
Hurghada senin ruh eşin!
İskenderiye senin ruh eşin!
El Alamein senin ruh eşin!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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