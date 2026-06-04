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Tatil Anlayışına Göre Hangi Mısır Şehri Senin Ruh Eşin?

etiket Tatil Anlayışına Göre Hangi Mısır Şehri Senin Ruh Eşin?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 10:31
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Tatil deyince herkesin aklına aynı şey gelmeyebilir. Kimi denize doymak isterken kimi yeni kültürlerin içinde kaybolmak isteyebilir. Peki senin tatil anlayışın nedir? Bavulunu güneş kremiyle dolduranlardan mısın yoksa maceram bana yeter deyip çantasını kapıp çıkanlardan mı? Merak etme Mısır bu konuda herkese bir seçenek sunuyor. Bakalım senin tatil seçimlerin sana hangi Mısır şehrine gitmen gerektiğini söylüyor?

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1. Tatil planı yapılırken ilk sorduğun şey hangisine daha yakın olur?

2. Bavul hazırlarken en çok neye yer açarsın?

3. Tatilde yemek konusu açılınca sen hangisine yakınsın?

4. Tatilde bunlardan hangisini tercih edersin?

5. Tatilde sabah erken kalkıp planlı bir güne başlamayı sever misin?

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6. Tatilde seni en çok ne sinirlendirir?

7. Tatilde bu fotoğraflardan hangisini kesin paylaşmış olurdun?

8. Tatil dönüşü bunlardan hangisi sensin?

Şarm El Şeyh senin ruh eşin!

Şarm El Şeyh senin ruh eşin!

Senin tatil anlayışında hem denizin büyüsü hem de konforlu bir kaçamak hissi var. Şarm El Şeyh tam olarak bu enerjiyi taşıyor. Bir yanda dalışla keşfedilecek harika su altı dünyası diğer yanda lüks oteller, keyifli akşamlar ve kendini özel hissettiren bir tatil atmosferi. Sen sadece denize girdim, çıktım insanı değilsin deneyimin biraz daha özenli, biraz daha unutulmaz olmasını istiyorsun. Senin ruh eşin biraz konforu seviyor!

Hurghada senin ruh eşin!

Hurghada senin ruh eşin!

Senin tatil enerjin tek bir aktiviteyle yetinmez sen madem geldik, dolu dolu yaşayalım diyenlerdensin. Hurghada da tam bu yüzden senin ruh eşin! Dalış var, şnorkel var, tekne turu var, çöl safarisi var yani sıkılmaya neredeyse hiç fırsat yok. Sen tatilde sabah denizde balıkların peşinden gider akşam çölde gün batımına karşı fotoğraf çekebilirsin. Tatilin içinde hem su altı keşfi hem de kumların üstünde macera olsun istiyorsun. Hurghada senin hareketli, meraklı ve eğlenceli tatil karakterine göre.

İskenderiye senin ruh eşin!

İskenderiye senin ruh eşin!

Senin için tatil sadece deniz, güneş ve otel üçgeninden ibaret değil. Gittiğin yerin geçmişini, sokaklarını, mimarisini ve ruhunu da hissetmek istiyorsun. İskenderiye bu yüzden senin ruh eşin olabilir çünkü tarihi dokusu ve atmosferiyle keşfetmeyi sevenlere çok şey anlatır. Sen tatilde yürümeyi, bakmayı, düşünmeyi ve burada eskiden neler yaşandı acaba diye merak etmeyi seversin. Fotoğraf çekiyorsan bile sadece güzel görünsün diye değil, o anın hikayesini saklamak için çekersin. İskenderiye senin kültür seven, gözlemci ve biraz da romantik tarafına çok yakışır.

El Alamein senin ruh eşin!

El Alamein senin ruh eşin!

Senin tatil anlayışında deniz sadece izlenecek bir manzara değil dalış yapılacak, enerjisi yaşanacak bir alan. El Alamein bu yüzden senin ruh eşin! Su sporları, hareketli sahil atmosferi ve Akdeniz’in ferah havası senin tatil beklentine güzelce uyuyor. Sen şezlongda saatlerce yatabilirsin belki ama bir noktadan sonra bir şey yapalım mı cümlesi içinden yükselir. Tatilde bedenin de ruhun da canlansın istersin. Rüzgar, dalga, hız, denge ve bol kahkaha senin için tatilin en güzel parçalarıdır. Alamein senin enerjik, modern ve hareket seven tatil karakterinle iyi anlaşır.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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