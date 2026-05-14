article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
Zayıflama Kararını Pazartesiye Bırakmayanların Alması Gereken 11 Ürün

etiket Zayıflama Kararını Pazartesiye Bırakmayanların Alması Gereken 11 Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.05.2026 - 01:43

Hepimiz o meşhur 'pazartesi diyeti'ne en az bir kere niyetlenmişizdir. Ama gerçek değişim, kararı verdiğiniz an başlar! Diyetin ve sporun en zorlayıcı anlarını teknolojiyle kolaylaştırmaya, süreci bir yükten çıkarıp eğlenceli bir rutine dönüştürmeye ne dersiniz? İşte mutfağınızdan çantanıza, başarınızı garantileyecek o akıllı yardımcılar!

Bu içerik 14.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Denemeden karar vermeyenlere: Protein Ocean Başlangıç Paketi

Denemeden karar vermeyenlere: Protein Ocean Başlangıç Paketi

Zayıflama sürecinde hangi takviyenin size uygun olduğunu bulmak bazen zor olabilir. Protein Ocean’ın bu paketiyle farklı lezzetleri ve ürünleri deneyerek, diyetinizi en verimli hale getirecek 'favori' desteğinizi seçebilirsiniz.

Tüm ürünler ''onedio'' koduyla sepette ek %20 indirimli!

Protein Ocean Deneme Paketi

Evde profesyonel yürüyüş: Relax uzaktan kumandalı portatif koşu bandı

Evde profesyonel yürüyüş: Relax uzaktan kumandalı portatif koşu bandı

Dışarı çıkmaya vaktiniz yoksa spor salonunu evinize getirin! Portatif yapısıyla yer kaplamayan ve kumandasıyla kolayca yönetilen bu bant, dizi izlerken bile günlük adım hedefinize ulaşmanızı sağlar.

Relax Bluetoothlu Portatif Yürüme ve Koşu Bandı

Su içmeyi unutmak imkansız: Suhvee 2L motivasyonel su matarası

Su içmeyi unutmak imkansız: Suhvee 2L motivasyonel su matarası

Zayıflamanın %50'si sudur ama en çok unutulanı da odur! BPA içermeyen bu 2 litrelik dev matara, üzerindeki saat dilimleri ve motivasyon cümleleriyle size ne zaman su içmeniz gerektiğini hatırlatır.

Suhvee Sporcu Su Matarası 2L

Porsiyon kontrolünde milimetrik hassasiyet: Techfit Tf1002 Dijital Mutfak Terazisi

Porsiyon kontrolünde milimetrik hassasiyet: Techfit Tf1002 Dijital Mutfak Terazisi

Diyetin en zor kısmı porsiyon kontrolüdür. Şık inox tasarımı ve hassas LED ekranıyla bu terazi, 'Bir avuç ama hangi avuç?' sorusunu ortadan kaldırıyor. 5 kg kapasitesiyle her öğününüzü tam ölçüsünde hazırlamanıza yardımcı olur.

Techfit Tf1002 Dijital Hassas Mutfak Terazisi

Bel bölgesini eğlenerek forma sokun: Hubstein ağırlıklı egzersiz çemberi

Bel bölgesini eğlenerek forma sokun: Hubstein ağırlıklı egzersiz çemberi

Klasik hula-hula çemberlerini unutun! Ayarlanabilir yapısı ve ağırlıklı mekanizmasıyla bu çember, özellikle bel ve karın bölgesini çalıştırmak isteyenler için hem eğlenceli hem de yüksek dirençli bir egzersiz sunuyor.

Hubstein Ağırlıklı Egzersiz Çemberi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rakamların ötesini görün: Xiaomi Mi Smart Scale 2 akıllı tartı

Rakamların ötesini görün: Xiaomi Mi Smart Scale 2 akıllı tartı

Sadece kilo ölçmek yetmez. Xiaomi'nin bu akıllı tartısı, vücut dengenizi ve gelişim verilerinizi telefonunuza göndererek, sürecinizi matematiksel bir başarı hikayesine dönüştürür.

Xiaomi Mi Smart Scale 2 Akıllı Tartı

Bileğinizdeki kişisel antrenör: Xiaomi Smart Band 10

Bileğinizdeki kişisel antrenör: Xiaomi Smart Band 10

1500 nit parlaklıktaki dev AMOLED ekranıyla her an yanınızda. 150'den fazla spor modu ve 21 günlük pil ömrüyle nabzınızdan uyku kalitenize kadar her şeyi takip eder.

Xiaomi Smart Band 10 Akıllı Bileklik

Sağlıklı öğününüz her an taze: Sinbo şarjlı portatif smoothie blender

Sağlıklı öğününüz her an taze: Sinbo şarjlı portatif smoothie blender

İşe giderken veya spordan sonra sağlıklı içeceğini hazırlamak isteyenler için harika bir kurtarıcı. Kablosuz ve taşınabilir olması sayesinde taze smoothie'niz her an her yerde hazır!

Sinbo SHB-7504 Şarjlı Portatif Blender

Mutfakta devrim: Ninja Crispi 4-in-1 taşınabilir pişirme sistemi

Mutfakta devrim: Ninja Crispi 4-in-1 taşınabilir pişirme sistemi

Az yağ ile maksimum lezzet arayanların yeni gözdesi! Cam hazneli şık tasarımıyla hem sağlıklı yemekler pişirir hem de taşınabilir yapısıyla diyetinizi her yere götürmenize imkan tanır.

NINJA CRISPi 4-in-1 Pişirme Sistemi

İpsiz atlamanın konforu: Valkyrie çift led dijital sayaçlı akıllı ip

İpsiz atlamanın konforu: Valkyrie çift led dijital sayaçlı akıllı ip

Eşyalara çarpma derdi olmadan, evde kalori yakmanın en modern yolu. Dijital sayacıyla kaç atlayış yaptığınızı ve yaktığınız kaloriyi anlık takip ederek motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz.

Valkyrie Akıllı Çelik İp Atlama

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çantadaki gizli güç: Direnç bandı ve kas geliştirme lastiği

Çantadaki gizli güç: Direnç bandı ve kas geliştirme lastiği

'Spor salonuna vaktim yok' bahanesini bitiriyoruz. Yoga, pilates veya fitness; bu direnç bantlarıyla vücudunuzun her bölgesini istediğiniz her yerde çalıştırabilirsiniz.

Direnç Bandı Kas Geliştirme Lastiği

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın