7 Şubat 2026 Hava Durumu: Meteoroloji'den 12 Kente Sarı Kodlu Uyarı!

7 Şubat 2026 Kentlerde Hava Durumu:
ÇANAKKALE, 17°C
Çok bulutlu doğusu aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE, 14°C
Çok bulutlu
İSTANBUL, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ, 18°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR, 20°C
Çok bulutlu
MUĞLA, 16°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ADANA, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANKARA, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AMASYA, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ERZURUM, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
