Haberler
Gündem
7 Şubat 2026 Hava Durumu: Meteoroloji'den 12 Kente Sarı Kodlu Uyarı!

7 Şubat 2026 Hava Durumu: Meteoroloji'den 12 Kente Sarı Kodlu Uyarı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.02.2026 - 08:16

Meteoroloji, 7 Şubat Cumartesi hava durumunu açıkladı. 7 Şubat 2026 hava durumu belli oldu. 12 kente sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bugün pek çok kentte yağış ve fırtına bekleniyor. İşte 7 Şubat 2026 hava durumu!

7 Şubat 2026 Hava Durumu: Hava Nasıl Olacak?

7 Şubat 2026 Hava Durumu: Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları hariç yurt genelinde yağış etkili olması bekleniyor. Yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Yağışlar Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise fırtına bekleniyor. 

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Güneydoğu Anadolu, bölgesinde ise toz taşınımı bekleniyor.

Sarı kod uyarısı verilen kentler

Antalya, Bitlis, Hakkari, Mersin, Tunceli, Şırnak, Bingöl, Bursa, Hatay, Muş, Van, Yalova

Hava Kaç Derece?

Hava Kaç Derece?

7 Şubat 2026 Kentlerde Hava Durumu:

ÇANAKKALE, 17°C

Çok bulutlu doğusu aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ, 18°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR, 20°C

Çok bulutlu

MUĞLA, 16°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AMASYA, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

