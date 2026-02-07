7 Şubat 2026 Hava Durumu: Meteoroloji'den 12 Kente Sarı Kodlu Uyarı!

7 Şubat 2026 Kentlerde Hava Durumu:

ÇANAKKALE, 17°C

Çok bulutlu doğusu aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ, 18°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR, 20°C

Çok bulutlu

MUĞLA, 16°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AMASYA, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı