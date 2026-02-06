Bir Ülkenin Klasiğiydi! 400 Şubeli 76 Yıllık Restoran Zinciri Satıldı

ABD’nin popüler restoranlarından biri olan Bob Evans, satıldı. 2017 yılından bu yana 400 şubeli restoranın sahibi olan Golden Gate Capital, ünlü zinciri 4x4 Capital’e sattı. Kahvaltı, tatlı ve ev yapımı ürünlerle aile dostu bir restoran olarak bilinen Bob Evans’ın 2024 yılında toplam satışı 761.2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Restoran başına ortalama gelirin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

1948 yılında ABD’nin Ohio eyaletinde sosis satmaya başlayan Bob Evans, zamanla imparatorluk kurdu. Golden Gate, 2017 yılında ünlü restoranları 565 milyon dolara satın aldı.