33 Yıllık Ulusal Havayolu Şirketi İflas Açıkladı: Borç 115 Milyon Euro

Hakan Karakoca
06.02.2026 - 21:15

Moldova’nın bayrak taşıyıcı havayolu Air Moldova, 19 Ocak’ta Kişinev’deki bir mahkemenin kararıyla resmen iflas ilan etti. Karar kapsamında şirketin tasfiye sürecine girileceği ve tüm varlıklarının satışa çıkarılacağı açıklandı. Uzun süredir mali sorunlarla boğuşan havayolunun, 2023’ten bu yana yürüttüğü yeniden yapılandırma girişimleri sonuç vermeyince iflas kaçınılmaz oldu.

İflas etti ama 75 bin biletli yolcu bekliyor.

Açıklamalara göre Air Moldova’nın toplam borcunun 115 milyon Euro’yu aştığı belirlendi. Bunun yanı sıra, havayolunun satışı yapılmış ancak henüz kullanılmamış yaklaşık 75 bin biletinin bulunduğu, bu biletlerin de milyonlarca Euro’luk bir yük oluşturduğu ifade edildi. Söz konusu tablo, tasfiye sürecinin hem yolcular hem de alacaklılar açısından oldukça karmaşık ilerleyeceğine işaret ediyor.

Varlıkları satışa çıktı, gelirle alacaklılar ve bileti olan yolculara ödeme yapılacak.

Mahkeme kararına göre Air Moldova’nın iflas sürecinde elde edilecek tüm gelirlerin, öncelikle şirket alacaklılarına ve uçuşlarını gerçekleştiremeyen mağdur yolculara ödeme yapılması için kullanılacağı duyuruldu. Bu yaklaşım, havayolunun mali çöküşü nedeniyle ortaya çıkan zararların telafi edilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, zorlu süreçte alacaklılar ve yolcuların haklarını korumaya odaklanılacağını, elde edilecek kaynakların öncelikle bu kesimlere aktarılacağını vurguladı.

Air Moldova’nın iflası, hem Moldova’daki havacılık sektörü hem de şirketin hizmet verdiği hatlardaki yolcular açısından önemli bir gelişme olarak kayda geçti. Geçmişteki başarılarına rağmen artan operasyonel maliyetler ve yoğun rekabet ortamında ayakta kalamayan şirket, sektörün ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

