33 Yıllık Ulusal Havayolu Şirketi İflas Açıkladı: Borç 115 Milyon Euro
Moldova’nın bayrak taşıyıcı havayolu Air Moldova, 19 Ocak’ta Kişinev’deki bir mahkemenin kararıyla resmen iflas ilan etti. Karar kapsamında şirketin tasfiye sürecine girileceği ve tüm varlıklarının satışa çıkarılacağı açıklandı. Uzun süredir mali sorunlarla boğuşan havayolunun, 2023’ten bu yana yürüttüğü yeniden yapılandırma girişimleri sonuç vermeyince iflas kaçınılmaz oldu.
İflas etti ama 75 bin biletli yolcu bekliyor.
Varlıkları satışa çıktı, gelirle alacaklılar ve bileti olan yolculara ödeme yapılacak.
