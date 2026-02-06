33 Yıllık Ulusal Havayolu Şirketi İflas Açıkladı: Borç 115 Milyon Euro

Mahkeme kararına göre Air Moldova’nın iflas sürecinde elde edilecek tüm gelirlerin, öncelikle şirket alacaklılarına ve uçuşlarını gerçekleştiremeyen mağdur yolculara ödeme yapılması için kullanılacağı duyuruldu. Bu yaklaşım, havayolunun mali çöküşü nedeniyle ortaya çıkan zararların telafi edilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, zorlu süreçte alacaklılar ve yolcuların haklarını korumaya odaklanılacağını, elde edilecek kaynakların öncelikle bu kesimlere aktarılacağını vurguladı.

Air Moldova’nın iflası, hem Moldova’daki havacılık sektörü hem de şirketin hizmet verdiği hatlardaki yolcular açısından önemli bir gelişme olarak kayda geçti. Geçmişteki başarılarına rağmen artan operasyonel maliyetler ve yoğun rekabet ortamında ayakta kalamayan şirket, sektörün ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.