Milyoner Yarışmasında İki Jokerini Kullandığı Soruyla Gündem Olan Yarışmacı
Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam (27 Kasım Perşembe) yeni bölümüyle ekranlara geldi. Programın ilerleyen dakikalarında bir yarışmacının iki jokerini harcadığı o soru gündem oldu. “Komutan Logar” şıkkı kafa karıştırdı. Gelin detaylara geçelim!
Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bir bölümü daha geride bıraktı.
“Fillerin bulunduğu ordusuyla Alpler’i aşarak Roma’ya saldıran ve Roma ordularını birçok savaşta yenen, MÖ 183’te Gebze’de vefat eden Kartacalı komutan kimdir?” sorusu sorulmuştu.
