Milyoner Yarışmasında İki Jokerini Kullandığı Soruyla Gündem Olan Yarışmacı

Elif Sude Yenidoğan
28.11.2025 - 16:03

Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam (27 Kasım Perşembe) yeni bölümüyle ekranlara geldi. Programın ilerleyen dakikalarında bir yarışmacının iki jokerini harcadığı o soru gündem oldu. “Komutan Logar” şıkkı kafa karıştırdı. Gelin detaylara geçelim!

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bir bölümü daha geride bıraktı.

Her yeni bölümde olduğu gibi dün akşam yayınlanan bölümde de dikkat çeken birkaç soru oldu. 40 yaşındaki İzmirli yarışmacı Ercüment Bilinmiş’e sorulan kafa karıştırıcı soru da bugün sosyal medyada konuşulanlardandı.

“Fillerin bulunduğu ordusuyla Alpler’i aşarak Roma’ya saldıran ve Roma ordularını birçok savaşta yenen, MÖ 183’te Gebze’de vefat eden Kartacalı komutan kimdir?” sorusu sorulmuştu.

Yarışmacı önce yarı yarıya jokerini kullandı ve Komutan Logar ile Hannibal seçenekleri kaldı. Ancak Komutan Logar’ın bir film karakteri olduğunu bilse de yanılma ihtimaline karşın telefon jokerini de kullanarak soruyu atladı.

