Acun Ilıcalı, Survivor Gönüllüler’in Erkek Adaylarını Oylamaya Açtı: En Çok Oyu Alan Belli Oldu

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 için Gönüllüler takımı seçmelerine devam ediyor. Adayların yarışmada yer alabilmek için kendilerini kanıtlamaları gerekiyor. Ilıcalı da Gönüllüler için katılan erkek adayların tanıtımlarını Instagram hesabından paylaşarak oylamaya açtı. En çok oyu alan kişi MMA dövüşçüsü oldu.