Acun Ilıcalı, Survivor Gönüllüler'in Erkek Adaylarını Oylamaya Açtı: En Çok Oyu Alan Belli Oldu

Acun Ilıcalı, Survivor Gönüllüler’in Erkek Adaylarını Oylamaya Açtı: En Çok Oyu Alan Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
28.11.2025 - 14:39

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 için Gönüllüler takımı seçmelerine devam ediyor. Adayların yarışmada yer alabilmek için kendilerini kanıtlamaları gerekiyor. Ilıcalı da Gönüllüler için katılan erkek adayların tanıtımlarını Instagram hesabından paylaşarak oylamaya açtı. En çok oyu alan kişi MMA dövüşçüsü oldu.

Survivor 2026 için hazırlıklar yakın zamanda sona erecek.

Survivor 2026 için hazırlıklar yakın zamanda sona erecek.

Ünlüler takımında yer alacak efsane isimler belli. Ancak Gönüllüler takımı henüz netlik kazanmadı. Hem spor kariyeri hem de iletişim becerileriyle güçlü adaylar elemelerde ön plana çıkıyor.

Acun Ilıcalı erkek adayları paylaşınca aralarında sosyal medyada fenomen olan isimler göze çarptı.

Acun Ilıcalı erkek adayları paylaşınca aralarında sosyal medyada fenomen olan isimler göze çarptı.

Ilıcalı, adayları oylamaya açtı. En çok oyu ise MMA dövüşçüsü Ramazan Sarı aldı. Bakalım kimler kadroda yer almayı başaracak?

