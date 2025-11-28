Acun Ilıcalı, Survivor Gönüllüler’in Erkek Adaylarını Oylamaya Açtı: En Çok Oyu Alan Belli Oldu
Acun Ilıcalı, Survivor 2026 için Gönüllüler takımı seçmelerine devam ediyor. Adayların yarışmada yer alabilmek için kendilerini kanıtlamaları gerekiyor. Ilıcalı da Gönüllüler için katılan erkek adayların tanıtımlarını Instagram hesabından paylaşarak oylamaya açtı. En çok oyu alan kişi MMA dövüşçüsü oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2026 için hazırlıklar yakın zamanda sona erecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı erkek adayları paylaşınca aralarında sosyal medyada fenomen olan isimler göze çarptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın