Halef Dizisinde Dublör Kullanılan O Sahnelerin Kamera Arkası Paylaşıldı!
Yeni sezonun favori dizilerinden olmayı başaran Halef: Köklerin Çağrısı yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Her hafta perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Halef’ten paylaşılan kamera arkası görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. İki dublör, Serhat ve Aşır karakterlerinin sahnelerindeki performansını paylaştı.
İşte o anlar 👇
Halef dün akşam yayınlanan bölümüyle reyting sıralamalarında ikinci olmayı başardı.
