Halef Dizisinde Dublör Kullanılan O Sahnelerin Kamera Arkası Paylaşıldı!

Halef Dizisinde Dublör Kullanılan O Sahnelerin Kamera Arkası Paylaşıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
28.11.2025 - 14:00

Yeni sezonun favori dizilerinden olmayı başaran Halef: Köklerin Çağrısı yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Her hafta perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Halef’ten paylaşılan kamera arkası görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. İki dublör, Serhat ve Aşır karakterlerinin sahnelerindeki performansını paylaştı.

İşte o anlar 👇

Halef dün akşam yayınlanan bölümüyle reyting sıralamalarında ikinci olmayı başardı.

Halef dün akşam yayınlanan bölümüyle reyting sıralamalarında ikinci olmayı başardı.

Genellikle listelerde birinci oluyor ancak dün akşam Fenerbahçe’nin maçı vardı. Bu nedenle ikinci sıraya yerleşti. Yine de aldığı oranlar oldukça başarılıydı. Aşiret temasıyla kendini sevdirmiş belli ki.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
