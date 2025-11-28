onedio
Reytingleri Git Gide Düşüyor: Show TV’nin Yeni Dizisi Finale Doğru Gidiyor!

Elif Sude Yenidoğan
28.11.2025 - 13:25

Televizyon dünyasının yeni sezonunda birbirinden farklı diziler ekranla buluştu. Kimi seyirciye kendini sevdirdi, kimi ise istediği etkiyi yakalayamadı ve erken final yapmak zorunda kaldı. Şimdiyse birkaç yeni dizi daha reyting konusunda sıkıntılı süreçler yaşıyor. Onlardan biri de Show TV’de ekranlara geliyor. Erken final iddiaları o dizi için de kulaktan kulağa yayıldı. Gelin detaylara geçelim!

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolünde yer aldığı Veliaht aslında izleyiciye kendini sevdirmişti.

Efsane kadrosu, başarılı hikayesi derken erken final ihtimali pek de akıllara gelmemişti. Ancak dizi reytinglerde beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadı ve bu hafta yeni bölümüyle de düşüş yaşadı.

Total’de 8., AB’de 5., ABC1’de ise 7. oldu.

Dizinin tek rakibi aynı gün yayınlanan Halef.

Veliaht ile birlikte yayınlanan tek bir dizi olmasına rağmen reyting alamıyor oluşu diziseverleri endişelendirdi. Veliaht’ın final iddiaları şu an için yalnızca söylenti. Diziden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak reytinglerde kısa zamanda bir yükseliş yaşaması gerektiği de bir gerçek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
