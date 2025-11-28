Reytingleri Git Gide Düşüyor: Show TV’nin Yeni Dizisi Finale Doğru Gidiyor!
Televizyon dünyasının yeni sezonunda birbirinden farklı diziler ekranla buluştu. Kimi seyirciye kendini sevdirdi, kimi ise istediği etkiyi yakalayamadı ve erken final yapmak zorunda kaldı. Şimdiyse birkaç yeni dizi daha reyting konusunda sıkıntılı süreçler yaşıyor. Onlardan biri de Show TV’de ekranlara geliyor. Erken final iddiaları o dizi için de kulaktan kulağa yayıldı. Gelin detaylara geçelim!
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolünde yer aldığı Veliaht aslında izleyiciye kendini sevdirmişti.
Dizinin tek rakibi aynı gün yayınlanan Halef.
