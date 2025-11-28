Fenerbahçe Maçı Sıralamayı Altüst Etti: 27 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
27 Kasım Perşembe reyting sonuçları açıklandı. Sıralamalara bakıldığında ilk göze çarpan Fenerbahçe’nin maçıydı. Diziler ise düşüş yaşadı. Halef ve Veliaht’ın yeni bölümleri ekrana gelmişti ancak Türkiye maç izlemeyi seçti. Gelin 27 Kasım Perşembe reyting sonuçlarına birlikte bakalım!
Dün akşam Fenerbahçe - Ferencvaros karşılaşması vardı ve reyting sıralamalarında zirveye oturdu.
Maçın peşinden ise Halef: Köklerin Çağrısı geldi.
İşte 27 Kasım Perşembe Total Reyting Sıralaması 👇
İşte 27 Kasım Perşembe AB Reyting Sıralaması 👇
İşte 27 Kasım Perşembe ABC1 Reyting Sıralaması 👇
