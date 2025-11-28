Fenerbahçe Maçı Sıralamayı Altüst Etti: 27 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni aşiret temalı dizimiz Halef, 27 Kasım Perşembe reyting sonuçlarında maçı takip ederek ikinci sıraya yerleşti. Uzak Şehir’in de etkisiyle aşiret, töre temalı diziler peynir ekmek gibi satıyor.

Dün ekranlara gelen bir diğer dizi Veliaht ise 27 Kasım Perşembe reytinglerinde düşüş yaşadı. Sıralamalarda beklentinin altında yer aldı.

Gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı her gün olduğu gibi 27 Kasım Perşembe de üst sıralardaydı.