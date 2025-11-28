onedio
Fenerbahçe Maçı Sıralamayı Altüst Etti: 27 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
28.11.2025 - 10:46

27 Kasım Perşembe reyting sonuçları açıklandı. Sıralamalara bakıldığında ilk göze çarpan Fenerbahçe’nin maçıydı. Diziler ise düşüş yaşadı. Halef ve Veliaht’ın yeni bölümleri ekrana gelmişti ancak Türkiye maç izlemeyi seçti. Gelin 27 Kasım Perşembe reyting sonuçlarına birlikte bakalım!

Dün akşam Fenerbahçe - Ferencvaros karşılaşması vardı ve reyting sıralamalarında zirveye oturdu.

Berabere biten maç, tüm futbolseverleri adeta ekrana kilitledi. Hal böyle olunca maç dizileri solladı ve Total, AB, ABC1 listelerinde ilk sırada yer aldı.

Maçın peşinden ise Halef: Köklerin Çağrısı geldi.

Yeni aşiret temalı dizimiz Halef, 27 Kasım Perşembe reyting sonuçlarında maçı takip ederek ikinci sıraya yerleşti. Uzak Şehir’in de etkisiyle aşiret, töre temalı diziler peynir ekmek gibi satıyor.

Dün ekranlara gelen bir diğer dizi Veliaht ise 27 Kasım Perşembe reytinglerinde düşüş yaşadı. Sıralamalarda beklentinin altında yer aldı.

Gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı her gün olduğu gibi 27 Kasım Perşembe de üst sıralardaydı.

İşte 27 Kasım Perşembe Total Reyting Sıralaması 👇

İşte 27 Kasım Perşembe AB Reyting Sıralaması 👇

İşte 27 Kasım Perşembe ABC1 Reyting Sıralaması 👇

