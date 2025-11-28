onedio
Milyoner'e Katılan Bir Yarışmacının Daha İkinci Soruda Kullandığı Joker Stüdyoyu Güldürdü

Milyoner’e Katılan Bir Yarışmacının Daha İkinci Soruda Kullandığı Joker Stüdyoyu Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2025 - 08:53

Kim Milyoner Olmak İster sorusu, geçtiğimiz akşam (27 Kasım Perşembe) yeni bölümüyle ekrana geldi. Programa katılan yarışmacılar arasında neşesi ve heyecanıyla dikkat çeken bir isim oldu. O yarışmacının henüz ikinci soruda joker kullanması da hem Oktay Kaynarca’yı hem stüdyoyu güldürdü. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Van doğumlu 35 yaşındaki Yusuf Ayyıldız, stüdyoda eğlenceli anlara vesile oldu.

Van doğumlu 35 yaşındaki Yusuf Ayyıldız, stüdyoda eğlenceli anlara vesile oldu.

İnşaat sektöründe çalışan ve Tekirdağ’da yaşayan Ayyıldız baraj sorusuna kadar ilerledi ancak telefon jokeri kullandığı baraj sorusunda arkadaşının yanlış yanıtına güvenince ne yazık ki yarışmadan elendi.

Asıl geceye damga vuran ise ikinci sorusunda heyecanına yenik düşerek soruyu anlamayıp joker kullanmasıydı.

Asıl geceye damga vuran ise ikinci sorusunda heyecanına yenik düşerek soruyu anlamayıp joker kullanmasıydı.

İşte o soru 👇

“Genellikle hangisi, kiralık veya satılık daire ilanlarında karşılaşılan klişe bir ifadedir?”

Şıklar:

A: Merkezî bir lokasyondadır

B: Neredeyse hiç manzarası yoktur

C: Toplu ulaşıma çok ama çok uzaktır

D: Tüm odaları zifirî karanlıktır

Doğru cevap: A

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
