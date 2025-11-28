Milyoner’e Katılan Bir Yarışmacının Daha İkinci Soruda Kullandığı Joker Stüdyoyu Güldürdü
Kim Milyoner Olmak İster sorusu, geçtiğimiz akşam (27 Kasım Perşembe) yeni bölümüyle ekrana geldi. Programa katılan yarışmacılar arasında neşesi ve heyecanıyla dikkat çeken bir isim oldu. O yarışmacının henüz ikinci soruda joker kullanması da hem Oktay Kaynarca’yı hem stüdyoyu güldürdü. Gelin detaylara geçelim!
Van doğumlu 35 yaşındaki Yusuf Ayyıldız, stüdyoda eğlenceli anlara vesile oldu.
Asıl geceye damga vuran ise ikinci sorusunda heyecanına yenik düşerek soruyu anlamayıp joker kullanmasıydı.
