Acun Ilıcalı, Survivor 2026 İçin Gönüllüler Seçmelerine Gelenleri Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
27.11.2025 - 20:54

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler için kadro çalışmaları devam ediyor. Acun Ilıcalı Ünlüler kadrosunda yer alacak isimleri sosyal medya hesaplarından bir bir duyurmuştu. Yarışmanın ilk konsepti ise Ünlüler - All Star’dı ancak bir son dakika değişikliğiyle Ünlüler - Gönüllüler olmasına karar verilmişti. Şimdiyse Ilıcalı, Gönüllüler kadrosunda olmak için seçmelere gelenlerle yapılan görüşmeden bir kesit paylaştı.

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Sıkı Survivor izleyicileri gelişmelerden haberdar olabilmek için Acun Ilıcalı’nın paylaşımlarını anbean takip ediyor. Ilıcalı da geçtiğimiz saatlerde Gönüllüler kadrosunda yer alabilmek için görüşmeye gelenlerin bir videosunu yayınlamasıyla etkileşimlerin odağı oldu.

İşte o paylaşım 👇

Z. Kaan Budak

Yine işte belirli bir yaş grubuna hitap edecek tipleri dolduracak uçurmak o. Bizim genç kitlede ya kadınlara saracak ya erkeklere öyle geçip gidecek işte.

MK18__MOD_1

Survivor'ın ....

MK18__MOD_1

Survivor'ın ....