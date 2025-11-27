Acun Ilıcalı, Survivor 2026 İçin Gönüllüler Seçmelerine Gelenleri Paylaştı
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler için kadro çalışmaları devam ediyor. Acun Ilıcalı Ünlüler kadrosunda yer alacak isimleri sosyal medya hesaplarından bir bir duyurmuştu. Yarışmanın ilk konsepti ise Ünlüler - All Star’dı ancak bir son dakika değişikliğiyle Ünlüler - Gönüllüler olmasına karar verilmişti. Şimdiyse Ilıcalı, Gönüllüler kadrosunda olmak için seçmelere gelenlerle yapılan görüşmeden bir kesit paylaştı.
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
İşte o paylaşım 👇
