onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Zuhal Topal’ın Açıklaması İzleyicileri Tetikledi: Sitcom Dizilere Olan Hasret X’te Konu Oldu

Zuhal Topal’ın Açıklaması İzleyicileri Tetikledi: Sitcom Dizilere Olan Hasret X’te Konu Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.11.2025 - 18:18

Televizyonu açtığımızda geçmişe nazaran artık tek tip dizilerle karşılıyoruz. Konular aynı, bazen oyuncular bile aynı derken TV izleyicisi çeşitlilik görebilmek adına dijital platformlara yöneliyor. 

Geçtiğimiz günlerde de Zuhal Topal’ın dizi projelerine dönmesi için X kullanıcıları çağrı yapmıştı. Yorumları gören Zuhal Topal neden dizilere dönmediğini açıklayıp, sitcom dizilere olan hasrete vurgu yaptı. X kullanıcıları da Topal’a hak vererek sitcom dizilere dair yorumlarını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!

Zuhal Topal’ın açıklamasına burada yer vermiştik 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eskiden televizyon dünyası daha çeşitli içeriklere sahipti.

Eskiden televizyon dünyası daha çeşitli içeriklere sahipti.

Özellikle sitcom diziler tabiri caizse peynir ekmek gibi satılıyordu. İzleyiciler, günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçip kahkahalarla dolu vakit geçirebiliyordu. Ancak artık sitcom diziler yerini dram temalı dizilere bıraktı.

Zuhal Topal da 'Keşke Türkiye'de yeniden komedi dizileri ve sitcom yapılsa. Gülmek istiyoruz.' sözleriyle izleyicilerin sitcom dizi aşkını yeniden fitilledi.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın