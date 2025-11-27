Zuhal Topal’ın Açıklaması İzleyicileri Tetikledi: Sitcom Dizilere Olan Hasret X’te Konu Oldu

Televizyonu açtığımızda geçmişe nazaran artık tek tip dizilerle karşılıyoruz. Konular aynı, bazen oyuncular bile aynı derken TV izleyicisi çeşitlilik görebilmek adına dijital platformlara yöneliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Zuhal Topal’ın dizi projelerine dönmesi için X kullanıcıları çağrı yapmıştı. Yorumları gören Zuhal Topal neden dizilere dönmediğini açıklayıp, sitcom dizilere olan hasrete vurgu yaptı. X kullanıcıları da Topal’a hak vererek sitcom dizilere dair yorumlarını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!