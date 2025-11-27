Sıla Türkoğlu’nun Alina Boz’un Rolünü Elinden Aldığı İddiasına Tepkiler Dinmiyor!
Son zamanlarda TV dünyasında tartışmalara neden olan bir konu var. Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu’nun, yeni başlayacak bir dizide Alina Boz’un yerine başrol olarak anlaşması sosyal medyada tepkilerin odağında. Olaya dair iddialar her geçen gün artıyor. Şimdiyse X kullanıcıları Sıla Türkoğlu’nu hedef almış durumda. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW dizisinde yeni başlayacak olan Doc dizisi için başrol krizi yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta Alina Boz ve İbrahim Çelikkol’un ekip fotoğrafı da yayınlanmıştı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın