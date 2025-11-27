Sıla Türkoğlu’nun Alina Boz’un Rolünü Elinden Aldığı İddiasına Tepkiler Dinmiyor!

Diziye dair heyecan artarken Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu hakkında iddialar yayıldı. Doc dizisinin yönetmeninin Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu’nu istediği söylenmişti. Sıla Türkoğlu’nun diziyle anlaşıp anlaşmadığı netleşmedi ancak Alina Boz’un kadrodan çıkarıldığını beklemediği bir anda öğrenmiş olması torpil iddialarına neden oldu. Şimdiyse X kullanıcıları hem sektörü hem de Sıla Türkoğlu’nu eleştiriyor.