onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sıla Türkoğlu’nun Alina Boz’un Rolünü Elinden Aldığı İddiasına Tepkiler Dinmiyor!

Sıla Türkoğlu’nun Alina Boz’un Rolünü Elinden Aldığı İddiasına Tepkiler Dinmiyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.11.2025 - 17:23

Son zamanlarda TV dünyasında tartışmalara neden olan bir konu var. Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu’nun, yeni başlayacak bir dizide Alina Boz’un yerine başrol olarak anlaşması sosyal medyada tepkilerin odağında. Olaya dair iddialar her geçen gün artıyor. Şimdiyse X kullanıcıları Sıla Türkoğlu’nu hedef almış durumda. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW dizisinde yeni başlayacak olan Doc dizisi için başrol krizi yaşanıyor.

NOW dizisinde yeni başlayacak olan Doc dizisi için başrol krizi yaşanıyor.

Dizinin duyurulmasıyla birlikte ilk önce İbrahim Çelikkol’un başrol için diziyle anlaştığı açıklanmıştı. Partneri merak konusu olunca ise kısa bir süre sonra Alina Boz’un diziyle anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Hatta Alina Boz ve İbrahim Çelikkol’un ekip fotoğrafı da yayınlanmıştı.

Hatta Alina Boz ve İbrahim Çelikkol’un ekip fotoğrafı da yayınlanmıştı.

Diziye dair heyecan artarken Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu hakkında iddialar yayıldı. Doc dizisinin yönetmeninin Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu’nu istediği söylenmişti. Sıla Türkoğlu’nun diziyle anlaşıp anlaşmadığı netleşmedi ancak Alina Boz’un kadrodan çıkarıldığını beklemediği bir anda öğrenmiş olması torpil iddialarına neden oldu. Şimdiyse X kullanıcıları hem sektörü hem de Sıla Türkoğlu’nu eleştiriyor.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın